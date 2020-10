Da giovedì 15 ottobre parte Vera 10 su Giallo, col primo dei quattro episodi inediti della stagione. Il canale 38 del digitale terrestre trasmetterà un episodio a settimana, ogni giovedì in prima serata a partire dalle 21.10, seguito dalle repliche della sesta stagione de I Misteri di Brokenwood, altro pilastro della programmazione della rete.

Vera 10 è l’ultima stagione in ordine di tempo per il crime drama inglese di ITV: la popolarissima serie investigativa, che ha debuttata nel 2011 nel Regno Unito, è giunta a quota 10 stagioni in patria lo scorso gennaio. Ora gli episodi arrivano in prima visione italiana su Giallo, canale che la trasmette dal

Basata sulla serie di romanzi Vera Stanhope scritta dalla prolifica autrice di gialli Ann Cleeves, la serie è già stata rinnovata per un nuovo capitolo dopo il successo di Vera 10 (una media di oltre 8 milioni di telespettatori attirati su ITV): all’inizio del 2020 è stato annunciato che ci sarà anche un’undicesima stagione con nuovi delitti e casi da risolvere per la brillante detective della fittizia “Northumberland & City Police”. Sarà il decimo anno di produzione per la serie interpretata da Brenda Blethync, con quattro nuovi episodi attesi nel Regno Unito tra il 2021 e il 2022 (e la possibilità di un remake statunitense dello spettacolo attualmente in discussione).

La programmazione italiana segue di pochi mesi quella inglese. Il primo episodio di Vera 10, in onda il 15 ottobre su Giallo alle 21.10, si intitola “Il Sangue lo Dirà“: nella première di stagione la protagonista vera Stanhope indaga sulle circostanze del delitto di un sedicente imprenditore, tale Freddie Gill: l’uomo è stato trovato morto nella sua abitazione dagli ufficiali giudiziari che avrebbero dovuto confiscargli l’appartamento in cui risiedeva.

Vera 10 andrà in onda su Giallo per quattro settimane, a partire dal 15 ottobre, con un episodio in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia (trasmesso anche in replica il venerdì successivo in seconda serata, alle 23:10).