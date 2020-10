In questo giovedì 15 ottobre non sono da sottovalutare i problemi TIM per alcuni italiani. Le difficoltà non sono così definite almeno al momento di questa pubblicazione ma il servizio di connessione di rete sarebbe quello maggiormente colpito in questo momento dalle anomalie.

Il servizio Downdetector, in maniera puntuale, e oggettiva riporta la curva delle segnalazioni per i problemi TIM odierni. Queste sono già nell’ordine delle centinaia e sembrerebbero riguardare maggiormente il servizio di linea mobile per chi utilizza una SIM dell’operatore sul suo smartphone. Come già detto, sarebbe la connessione di rete la particolare indiziata del malfunzionamento attuale, pure con la qualità del 4G messa in discussione in questi minuti, Gli utenti, per poter navigare, sarebbero costretti ad impostare manualmente una rete 3G ma siamo comunque al cospetto di un’anomalia vistosa. Va chiarito che il maggior numero di segnalazioni proviene dalla regione Lombardia e in particolar modo dalla ampia e affollata area metropolitana di Milano e provincia.

Per il momento non sono giunte comunicazioni da parte di TIM relative alla natura del disservizio. Per tutti coloro che stanno riscontrando difficoltà, il consiglio utile è quello di contattare il numero 187 per l’adeguato supporto e in alternativa anche il canale social Twitter e Facebook del vettore sempre attivo per fornire ai suoi clienti il necessario aiuto.

Aggiornamento 11:45 – Continuano ancora i disservizi per l’operatore in questo giovedì. I problemi TIM si confermano essere quelli per la rete mobile del vettore con l’anomalia già dettagliata. Sotto rete 4G non è possibile navigare con il proprio smartphone. In alternativa, se si seleziona manualmente dalle impostazioni del telefono la rete 3G la connessione è garantita, anche se con i dovuti compromessi di velocità. Mancano ancora all’appello eventuali riscontri social da parte del vettore che non ha chiarito affatto quali siano i motivi dell’errore in corso.