La recente presentazione degli iPhone 12 potrebbe avere effetti sul mercato anche per i prodotti già commercializzati, come si può osservare in parte oggi 15 ottobre a proposito dei tanto discussi iPhone 11. Come se non bastasse la loro apparizione all’interno di alcuni volantini che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, infatti, questo giovedì determinate versioni del melafonino 2019 risultano disponibili su Amazon a condizioni economiche più convenienti rispetto agli standard recenti.

Prezzi aggiornati per iPhone 11 su Amazon da oggi

Da alcune ore a questa parte, i prezzi degli iPhone 11 fissati su Amazon, in riferimento alle versioni più economiche, risultano più convenienti. Non si tratta del minimo storico, è giusto evidenziarlo, ma poter acquistare la versione con il taglio di memoria più contenuto potrebbe fare la differenza per chi da tempo ha questo prodotto nel mirino. Fate attenzione, perché l’offerta riportata nel box qui di seguito potrebbe avere durata limitata. Dunque, sulla carta è il giusto rapporto tra qualità e prezzo per chi ama il mondo Apple.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Allo stesso tempo, l’occasione di oggi è propizia anche per chi ha l’iPhone 11 da 128 GB nel mirino, bisogna tener presente che il prodotto di colore nero da tempo non scendeva sotto la soglia dei 750 euro. Considerando il fatto che per la piena disponibilità del successore occorrano ancora settimane, la situazione potrebbe non migliorare ancora per un po’.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Ricapitolando, le offerte del giorno su Amazon investono le due versioni più economiche degli iPhone 11, sia per quanto riguarda i modelli commercializzati poco più di un anno fa da Apple, sia in termini di spazio di archiviazione. Valutate bene i prezzi appena esposti, in modo da procedere con l’ordine solo in piena consapevolezza ed in attesa della prima apparizione sul mercato degli iPhone 12.