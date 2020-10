Quanto sta facendo discutere la scelta di commercializzare gli iPhone 12 senza auricolari ma pure senza l’alimentatore da parete per la ricarica? La strategia Apple è stata approfondita in un articolo di poche ore fa ma oggi giunge alla nostra attenzione una notizia particolare. Non in tutti i paesi i melafonini 2020 non avranno le cuffie ma questo accessorio ad esempio verrà comunque garantito in Francia.

A notare per prima tra il paese all’ombra della Torre Eiffel e il resto del mondo sono stati gli esperti del sito MacRumors. Controllando il negozio online Apple francese e la scheda prodotto di tutti gli iPhone appena lanciati, è subito balzata agli occhi la presenza degli auricolari per i nuovi top di gamma, perché elencati nel contenuto della confezione di vendita.

Perché dalle nostre parti si venderanno gli iPhone 12 senza auricolari (in particolare i modelli più costosi Pro e Pro Max) mentre mentre in Francia si procederà in altro modo? Il motivo sarebbe presto detto: nel paese d’oltralpe vige una normativa specifica che vieta la vendita di smartphone senza cuffie di qualsiasi voce o anche di un kit vivavoce particolarmente pensato per l’utilizzo del device per bambini al di sotto dei 14 anni. Si tratta di una legge dunque già particolarmente giusta e lungimirante ma che ora avvantaggia i cugini francesi che avranno comunque un accessorio in più nuovo di zecca acquistando un melafonino di punta. Nessuna indicazione del legislatore invece favorisce anche l’inserimento dell’alimentatore da parete nella scatola di vendita che ne resterà sprovvista.

Nessuna normativa simile a quella francese vige in Italia, quindi bisognerà pure rassegnarsi ad un’iPhone 12 senza auricolari e allo stesso tempo senza alimentatore. Come suggerito da Apple, andranno sfruttati vecchi accessori di cui si è già in possesso, sempre che se ne posseggano, oppure procedere ad una spesa aggiuntiva e di certo non voluta.