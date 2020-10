Nero a Metà 2 non va in onda oggi, 15 ottobre, e nemmeno nei giovedì a venire. Doc Nelle tue Mani prenderà il posto della serie con Claudio Amendola che si è conclusa proprio la scorsa settimana con la rivelazione del vero volto dell’assassino di Olga e del figlio di Marta. La fiction ha concluso il suo secondo ciclo ma ne è stato già annunciato un terzo che rimetterà insieme Carlo e Malik ma soprattutto i loro problemi e non solo in amore. Da una parte c’è Carlo pronto a buttarsi a capofitto in una relazione con Marta solo per scoprire che la donna è tornata a Napoli e lo ha salutato con un biglietto, dall’altra c’è Malik.

Il giovane è finito di nuovo a letto con Alba dopo che quest’ultima, presa dallo sconforto dall’aver visto la madre alle prese con la sua nuova vita, si è lasciata andare dimenticando per un attimo Enea. Nel finale di Nero a Metà 2, però, i due si sono presentati al matrimonio di Cinzia con i rispettivi fidanzati, riusciranno davvero a mettere da parte quello che li lega e quello che hanno vissuto?

I fan sono sicuri che le questioni private dei protagonisti potranno trovare libero sfogo nella già annunciata terza stagione le cui riprese potrebbero iniziare tra gennaio e febbraio confermando quindi la messa in onda nell’autunno del 2021 sempre su Rai1. Claudio Amendola ha spiegato che si sta già lavorando alla sceneggiatura e che il passato sarà ancora un importante filo rosso per i nuovi episodi: “Ci stiamo già pensando, stiamo lavorando ai casi di puntata, alla trama orizzontale. Dovrebbe essere pronta per il 2021”.

Bocche cucite su quello che vedremo anche se nel finale Carlo ha ricevuto una telefonata in cui dalla centrale gli annunciano una rapina. Sarà questo il caso da cui ripartirà Nero a Metà 3? Cosa ne sarà di lui e Marta e cosa deciderà di fare Alba con Enea e Malik? Sono queste le domande a cui dovranno rispondere le prime anticipazioni sulla nuova stagione che, inevitabilmente, arriveranno con il ritorno sul set dei nostri personaggi preferiti.