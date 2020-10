La passione milionaria di Ed Sheeran non riguarda la musica. L’artista è infatti un fervente ambientalista e, in questo periodo, ha investito parte del suo capitale per costruire una foresta intorno alla sua tenuta da 4 milioni di sterline. La sua abitazione sarà quindi più ecosostenibile, com’era nei suoi desideri.

I neogenitori Sheeran e la moglie Cherry Seaborn hanno piantato centinaia di alberi nel terreno di loro proprietà, nella contea inglese del Suffolk. La notizia è stata rivelata dal The Sun. Una fonte vicina alla coppia ha infatti spiegato al tabloid che in pochi anni il terreno intorno a villa Sheeran-Seaborn sarà una vera e propria foresta, che servirà anche a creare una maggiore privacy per la famiglia.

La foresta ad alto assorbimento di anidride carbonica è quindi un piccolo aiuto per la riduzione dell’impatto ambientale causato dall’intervento dell’uomo e dal trasporto aereo: “Sarà un aiuto per ridurre il suo impatto ambientale in quanto rockstar impegnata in tour mondiali”.

Ed Sheeran è appena diventato padre della piccola Lyra Artarctica, che ha avuto dall’amata moglie Cherry. I due, che si conoscevano da molti anni, sono convolati a nozze nel più stretto riserbo. Cherry ha lasciato il suo lavoro di manager a Londra proprio per dedicarsi ai progetti di natura ambientale ed ecosostenibile, filosofia che riversa anche nella sua vita personale seguendo un’alimentazione sana.

Per la costruzione della loro tenuta nel Suffolk è ci sono voluti diversi anni. La coppia, legata dal 2015 nonostante i molti anni i conoscenza, ha trasferito la sua famiglia nella nuova casa che presto avrà una foresta tutta intorno.

Discograficamente, Ed Sheeran è fermo all’album Divide con il quale ha ancora conquistato le classifiche di vendita. L’artista ha girato il mondo con la sua musica, compresa l’Italia. Negli anni che l’hanno separato dal disco, Ed Sheeran ha collaborato con diversi artisti – tra cui Justin Bieber – oltre ad aver pubblicato un EP intitolato No. 6 Collaborations Project.