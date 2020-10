Rino Gattuso è chiamato a salvare la stagione del Napoli da JuveNapoli. Il contraccolpo negativo del primo verdetto negativo su JuveNapoli potrebbe avere ripercussioni drammatiche sul campionato degli azzurri. Nel recente passato del Napoli, mister Sarri contribuì in modo decisivo a far perdere lo scudetto del Napoli dichiarandolo smarrito in un albergo di Firenze dopo un discusso arbitraggio di Inter – Juventus 2 a 3.

Quel Napoli che la settimana prima aveva sbancato lo Stadium di Torino, avvilito dal match di San Siro visto in un albergo di Firenze, si sciolse come neve al sole il giorno successivo perdendo 3 a 0 contro la Fiorentina. Gli azzurri persero la sfida scudetto JuveNapoli essendosi costruiti l’alibi mentale di un’ingiustizia patita.

Il pericolo di un JuveNapoli bis è fortissimo in queste ore. La subdola tentazione che potrebbe insinuarsi nelle menti degli atleti azzurri è quella di un campionato già deciso a tavolino nel quale il pur fortissimo Napoli ( forse il più forte dell’era Aurelio De Laurentiis) non avrebbe alcuna possibilità di vittoria.

La vicenda JuveNapoli sarà lunga e complessa. Si andrà avanti per mesi nei vari gradi di giudizio. La parola fine al contenzioso, sportivo e civile, potrebbe esser addirittura scritta in primavera. Il Napoli non può e non deve farsi logorare nell’attesa di un verdetto nonostante l’enorme peso specifico che avrà nell’esito della stagione.

Tocca a Gattuso non ripetere il clamoroso errore di mister Sarri. Gattuso e la squadra devono contro l’Atalanta metter in campo tutte le migliori qualità tecniche, fisiche e tattiche per superare la formazione orobica certamente tra le squadre candidate alla vittoria finale. Gli scudetti persi e gli alibi lasciamoli ai perdenti. I vincenti sono più forti di tutto e di tutti anche del primo giudizio negativo su JuveNapoli.