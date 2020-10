Il revival di Dexter è realtà. Da un po’ di tempo si parla ormai di revival e reboot della serie cult Showtime e adesso sembra essere arrivato finalmente il momento non solo di rivivere quella esperienza ma anche di rivedere nei panni del noto killer, l’amato Michael C Hall. La notizia arrivata in queste ore dagli Usa ha fatto impazzire letteralmente i fan sia quelli che hanno amato alla follia l’introspettivo e misterioso finale della serie e anche quelli che non hanno amato vedere Dexter relegato in un bosco in Canada pronto a tenere a bada i suoi istinti.

Per scoprire cosa è davvero successo al boscaiolo Dexter Morgan ci vorrà l’autunno 2021, se tutto andrà come previsto, periodo in cui dovremo vedere in tv la nuova serie limitata annunciata da Showtime e interpretata proprio dall’amato Michael C.Hall sette anni dopo il suo finale. Al fianco del protagonista tornerà anche Clyde Phillips come showrunner, lo stesso che si occupò delle mitiche quattro stagioni della serie, quelle più amate o osannate dal pubblico e dalla critica.

Il co-presidente dell’intrattenimento di Showtime Gary Levin ha annunciato il ritorno della serie senza dimenticare che fu proprio questa a lanciare in orbita la rete ormai oltre dieci anni fa:

“Dexter è una serie così speciale, sia per i suoi milioni di fan che per Showtime, poiché questo spettacolo rivoluzionario ha contribuito a mettere la nostra rete in pista molti anni fa. Vorremmo solo rivisitare questo personaggio unico se riuscissimo a trovare una presa creativa che fosse veramente degna della serie brillante e originale. Bene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall l’hanno trovata e non vediamo l’ora di girarlo e mostralo al mondo!”.

Al momento non si conoscono altri dettagli sui dieci episodi ma tutti sono concordi nel dire che possa essere proprio il figlio a far tornare sui suoi passi Dexter dopo il rocambolesco finale che lo ha spinto ad uccidere la sorella Debra (Jennifer Carpenter) e ritirarsi in Canada per fare il taglialegna. Lo stesso Michael C. Hall all’epoca parlò di un ultimo episodio soddisfacente da un punto narrativo ma poco gustoso, è arrivato il momento per lui di regalare al mondo il vero finale di Dexter? L’unico modo per chiudere la sua storia è quello di ucciderlo? Le risposte arriveranno solo nel revival del 2021.