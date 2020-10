L’ufficialità di Amazfit Bip U è finalmente arrivata, anche se per il mercato indiano: l’indossabile si candida come il miglior Amazfit Bip di sempre, completo com’è sembrato essere. Lo smartwatch integra un ampio schermo da 1.43 pollici con risoluzione di 320 x 302 pixel e vetro protettivo 2,5D, con trattamento oleofobico. Amazfit Bip U ha dimensioni di 40,9 x 35,5 x 11,4 mm, distribuite in un peso di 31 gr. (con il cinturino), che sono stati sufficienti per integrare una scheda tecnica dalla sicura pesa sul pubblico.

L’orologio intelligente, difatti, include il sensore ottico BioTracker 2 PPG che rileva il battito cardiaco (che può avvenire in modo continuo) ed anche il livello di ossigeno presente nel sangue. C’è anche il sistema PAI, che converte i dati raccolti in uno speciale punteggio, valutando la frequenza cardiaca, l’intensità dello sforzo e la quantità delle attività svolte. Sono pure presenti il tracciamento del ciclo mestruale ed il monitoraggio dei livelli di stress, che vi aiuterà a prendervi le pause necessarie nell’arco della giornata. La versione Pro, che verrà resa disponibile in un secondo momento, include anche un ricevitore GPS (include anche un microfono ed una bussola), mentre il modello base si avvale del GPS dello smartphone.

Le attività sportive tracciabili sono più di 60, mentre i quadranti disponibili sono all’incirca 50. Amazfit Bip U può essere immerso fino a 50 metri di profondità, e vanta una batteria da 230mAh (fino a 9 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica). Lo smartwatch potrà essere acquistato da domani 16 ottobre sul mercato indiano al prezzo di 3400 rupie, pari a circa 44 euro al cambio attuale. Non sappiamo dirvi se Amazfit Bip U verrà commercializzato anche in Europa, o se resterà esclusiva del mercato indiano. A voi, nel caso arrivasse, piacerebbe? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.