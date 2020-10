Bluff City Law giunge al termine su TopCrime: la serie che ha debuttato in prima visione a metà settembre arriva al capolinea con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, in onda sul canale 39 del digitale terrestre giovedì 15 ottobre, in prima serata.

Il legal drama americano di NBC, accolto con poco entusiasmo dalla critica e dal pubblico negli Stati Uniti, è andato in onda per cinque settimane su TopCrime, il canale Mediaset in chiaro dedicato ai gialli e al crimine: con gli ultimi due episodi, il 15 ottobre va in onda il finale della prima stagione di Bluff City Law, con due nuovi casi per i protagonisti, l’avvocato per i diritti civili Elijah Strait (interpretato da Jimmy Smits) e sua figlia Sydney (Caitlin McGee), ex legale d’azienda tornata a lavorare nello studio del padre.

Ecco le trame degli episodi 9 e 10 di Bluff City Law, intitolati rispettivamente Ave Maria e Un Giorno Perfetto.

Elija e Sidney affrontano una causa per ingiusto licenziamento nei confronti di una insegnante, Ava Fuller, che è stata allontanata dalla parrocchia presso la quale lavorava, dopo essere ricorsa alla fecondazione in vitro: la donna vuole intentare una causa per discriminazione contro la Chiesa. Un’ex compagna di studi di Sydney, Layla Hosmani, è sotto minaccia per aver scritto un articolo contro il Governo del suo Paese d’origine, l’Arabia Saudita, e contatta Sydney per farsi aiutare: il suo paese d’origine sta chiedendo la sua estradizione con false accuse di terrorismo.

Creata da Dean Georgaris e Michael Aguilar, la serie ha debuttato su NBC nel settembre 2019: i bassi ascolti hanno fatto sì che l’emittente riducesse l’iniziale previsione di 16 episodi a 10. Dopo oltre sei mesi dal finale di stagione trasmesso a novembre 2019, il 15 giugno 2020, la NBC ha ufficialmente cancellato la serie.

Non ci sarà dunque una seconda stagione di Bluff City Law, archiviata dopo una prima stagione i cui ascolti non avrebbero giustificato un rinnovo da parte di NBC. Quello in onda il 15 ottobre su TopCrime, a partire dalle 21:10, rappresenta quindi anche il finale di serie di Bluff City Law.