Sono stati annunciati primi ospiti degli MTV EMAs 2020, in programma per domenica 8 novembre.

Mentre i fan possono votare i propri artisti preferiti entro il 2 novembre, MTV svela i primi performer, coloro che si esibiranno sul palco nel corso della serata conclusiva degli MTV EMAs 2020.

Tutte internazionali e di grande seguito le star attese nella nuova edizione dello show musicale targato MTV. I primi performer annunciati sono Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson, pronti ad accendere uno degli show musicali più seguiti nel mondo.

Sam Smith arriva agli MTV EMAs dopo aver conquistato tantissimi premi internazionali nel corso della sua breve ma intensa carriera. Porterà sul palco il singolo Love Goes, la cui uscita è prevista per venerdì 30 ottobre; è inoltre in nomination per la categoria Best Collaboration.

Maluma partecipa allo show per la prima volta nella sua carriera. Porterà sul palco il nuovo album Papi Juancho. Ha ricevuto 3 nomination: Best Latin, Best Virtual Live e Best LatAm Central Act.

Doja Cat è in nomination per la categoria Best Push, dopo il successo mondiale dell’ultimo anno.

Agli MTV EMAs c’è grande attesa anche per Zara Larsson e per il polistrumentista e cantante inglese YUNGBLUD, pronto al rilascio del suo secondo album Weird!, la cui pubblicazione è prevista per venerdì 13 novembre. Best Push e Best New sono le categorie nelle quali è possibile supportare e votare Yungblud.

L’appuntamento con la nuova edizione degli MTV EMAs è per domenica 8 novembre. In Italia sarà trasmesso su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). I fan possono votare fino alle 11.59 del 2 novembre su mtvema.com i propri cantanti e le proprie star preferite per decretare i vincitori di ogni categoria. I vincitori verranno poi premiati con la statuetta nel corso della serata finale degli MTV EMAs.

Altri ospiti saranno annunciati a breve.