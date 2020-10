Il 14 ottobre non si è concluso solo con l’annuncio di OnePlus 8T e delle cuffie true wireless OnePlus Buds Z, visto che il produttore cinese ha dato alla luce anche una particolare versione del OnePlus Nord, disponibile nella colorazione Gray Ash, nuance cromatica che va ad aggiungersi alle già presenti Gray Onyx e Blue Marble. In un primo momento avevamo avuto modo di credere che l’OEM si stesse preparando al lancio della versione Sandstone Black di OnePlus Nord, data l’immagine teaser di qualche giorno fa (ve ne avevamo parlato in questo articolo), ipotesi poi smentita dal lancio della colorazione Gray Ash, che però potrebbe anche regalare un particolare effetto al tatto (non avendo ancora toccato con mano non sappiamo dirvi se sarà effettivamente così).

Nel corso della presentazione il colosso cinese si è limitato ad affermare che trattasi di un’edizione dalla finitura opaca, peraltro al tatto molto gradevole. In ogni caso precisiamo che la tonalità di grigio in questione è più chiara di quella che caratterizza la versione Gray Onyx, come potete voi stessi vedere dalle immagini in basso. Dal punto di vista tecnica non ci sono differenze da evidenziare rispetto al OnePlus Nord già in commercio, ad eccezione del fatto che l’edizione Gray Ash verrà messa in vendita nell’unica configurazione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.





Facciamo, infine, presente che il OnePlus Nord Gray Ash è disponibile all’acquisto da oggi 15 ottobre attraverso il sito ufficiale di OnePlus.com, come anche su Amazon, dove può essere già acquistato al prezzo di 499 euro con spedizione gratuita (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce all’indirizzo di casa dell’acquirente, oppure ritirabile presso un punto di ritiro a vostra scelta) con consegna più veloce prevista per lunedì 19 ottobre (in tempi ragionevolmente brevi).