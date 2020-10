Il colosso di Seul sta accelerando la produzione del Samsung Galaxy S21 in una maniera senza precedenti, e potrebbe perfino essere pronta ad annunciarlo entro la fine dell’anno, almeno secondo ad un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli addetti ai lavori della catena di approvvigionamento del gigante tecnologico affermano che molti componenti chiave del Samsung Galaxy S21 entreranno in produzione di massa il mese prossimo, circa sei settimane prima del solito. L’annuncio di un prodotto in anticipo è di gran lunga il motivo più logico di un cambiamento di questo genere.

Dopotutto non è che il produttore asiatico temi una carenza di componenti, soprattutto considerando quanto ha sofferto l’industria mobile nel corso di quest’anno. Il punto, tuttavia, dovrebbe proprio essere questo secondo le fonti sudcoreane: dopo l’impatto poco palpabile delle ammiraglie 2020, l’OEM potrebbe cercare di rilanciarsi battendo la concorrenza sul tempo (questo sembra essere stato anche il motivo del lancio del Galaxy S20 Fan Edition, per farvi un altro esempio). L’unico intoppo potrebbe essere rappresentato dai tempi di avvio della produzione di massa del processore Snapdragon 875 di cui il Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere equipaggiato, che dovrebbe avvenire prima di quanto normalmente accada.

Naturalmente i campioni del chip dovrebbero già essere nelle mani di quasi tutti i principali OEM in circolazione, e questo tecnicamente non impedirebbe al colosso di Seul di annunciare il Samsung Galaxy S21 a dicembre. Eppure, resta poco probabile che il produttore asiatico riesca a rilasciare la sua prossima famiglia di smartphone top di gamma prima del solito, ovvero del mese di marzo. Nemmeno è ipotizzabile che l’OEM possa affidarsi interamente al successore dell’Exynos 990, visto che non sembrano esserci accelerazioni di produzione in questo senso. Voi cosa pensate di tutta questa vicenda?