Magnifica gaffe di Roby Facchinetti a Stasera Italia. L’ex Pooh fraintende la domanda di Barbara Palombelli e risponde aglio per cipolla. La chiacchierata con la conduttrice è stata portata a termine dopo una serie di difficoltà, che non hanno impedito il risvolto divertente dello scambio con il musicista bergamasco.

Forse per problemi di collegamento o per l’ingenua disinvoltura di Roby Facchinetti, la domanda di Barbara Palombelli ha generato uno scambio senza precedenti: “Roby, tu hai fatto il test?. No, io faccio solo le musiche, il testo l’ha fatto Stefano D’Orazio”.

Barbara Palombelli spera di finire su Striscia La Notizia ed è così riuscita a uscire dal momentaneo impasse generato dalla replica di Roby Facchinetti: “È bellissimo, non ci siamo capiti, con questo andremo su Striscia, è una gag che nemmeno se ce la fossimo scritta…”

Il tema del collegamento con Roby Facchinetti era stato Rinascerò, Rinascerai, che l’artista ha composto durante la quarantena con il testo di Stefano D’Orazio. Il ricavato del brano è stato destinato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea nella lotta al Covid.

Il brano è stato inserito nel recente album di Facchinetti, Inseguendo La Mia Musica Live, nel quale ha inserito anche altri inediti. Il rilascio dell’album è stato accompagnato anche da quello di un romanzo, Katy Per Sempre, che l’artista ha presentato qualche settimana fa.

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, Roby Facchinetti ha deciso di tornare comunque sul palco nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio. L’artista ha trascorso l’estate in giro per l’Italia, prima dell’annuncio dell’album live nel quale ha inserito gli ultimi anni di musica dal vivo.

Roby Facchinetti ha concluso il percorso con i Pooh nel 2016, quando hanno deciso di concludere il loro percorso attraverso un lungo tour che hanno terminato con il live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’artista era tornato sul palco dell’Ariston con Il Segreto Del Tempo, in duetto con Riccardo Fogli.