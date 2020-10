Per FIFA Ultimate Team è un momento molto caldo. Le battute iniziali di ogni nuova stagione sono indicative di quella che sarà la direzione da prendere per la modalità del titolo di Electronic Arts. D’altro canto stiamo parlando della modalità principe per la produzione del colosso statunitense. Senza considerare il suo peso specifico in termini meramente economici, che la rende una vera gallina dalle uova d’oro a livello globale.

Gli introiti generati nel corso dell’ultimo anno, assieme alla modalità analoga inclusa in Madden, sono di quelli importanti. Si parla di oltre un miliardo e mezzo di dollari, una somma di gran lunga superiore a quella incassata con la vendita del software. Chiaro è dunque che è totalmente nell’interesse degli sviluppatori mantenere alta l’attenzione attorno a FIFA Ultimate Team.

E i prossimi giorni (e presumibilmente le prossime settimane, ndr) vedranno la modalità prendere la sua direzione senza indugio. Tante le novità in cantiere, con il team di sviluppo che prosegue sulla sua strada apprestandosi a sfornare la seconda ondata di carte Ones to Watch.

FIFA Ultimate Team, le novità del weekend

Un appuntamento che ritorna quello con le carte di FIFA Ultimate Team che si aggiornano, quelle dei calciatori “da tenere d’occhio”. Una tipologia molto particolare, introdotta nelle ultime edizioni, e che viaggia di pari passo con il rilascio settimanale dei Team of the Week.

Queste sono infatti carte speciali che crescono nelle statistiche e replicano pedissequamente le cifre di eventuali carte IF dei giocatori selezionati da EA. E il loro valore è quindi destinato irrimediabilmente a salire.

Diamo un rapido sguardo, grazie all’infografica, a quali saranno gli atleti omaggiati da tale tipologia di carte a partire da domani, venerdì 15 ottobre.

Sarà un fine settimana incandescente per gli appassionati di FIFA Ultimate Team, complice l’avvio ufficiale delle ostilità della FUT Champions Weekend League. Siete pronti a fare del vostro meglio per puntare ai premi più golosi?