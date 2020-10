Non viene dichiarata apertamente dalla mela morsicata la RAM dei suoi nuovi dispositivi: lo stesso è stato per gli iPhone 12, pur potendo ricavare il dato da fonti terze. Come riportato da ‘macrumors.com‘, le informazioni sono già disponibili, in tempi record (generalmente c’è stato bisogno di attendere più tempo per ottenerle). L’esame dei file plist presenti nella versione beta di Xcode 12.1 ha svelato l’arcano: iPhone 12 e iPhone 12 Mini, come si poteva immaginare, dispongono di 4GB di RAM, mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max arrivano a quota 6GB di RAM. C’è stato, quindi, un miglioramento, ma solo tra le fila dei più avanzati iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, aggiungendo 2GB al quantitativo RAM dei vari iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, tutti fermi a 4GB di RAM.

iPhone 12 e iPhone 12 Mini, che ricordiamo essere i modelli base della nuova line-up, si mantengono entrambi sui 4GB di RAM, che potrebbero anche andare bene. Una conferma dell’aumento di RAM a bordo degli iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max arriva anche da ‘GeekBench‘, che ha messo già sotto torchio il nuovo processore A14 Bionic montato anche su iPad Air 2020: le prestazioni in single-core si allineano a quelle del tablet (1590 per iPhone 12 e 1583 per iPad Air, mentre in multi-core il tablet fa nettamente meglio, raggiungendo un punteggio di 4198 contro i 3120 del melafonino).

Ad essere sinceri non ci aspettavamo nulla di diverso rispetto a quanto vi abbiamo sopra raccontato: l’azienda californiana non è solita imbottire di RAM i propri dispositivi, preferendogli sempre e comunque un equilibrio fatto sostanzialmente da una buona ottimizzazione software, che è stato da tempi immemori il suo cavallo di battaglia. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.