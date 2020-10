Don’t Look Up è il titolo del nuovo film prodotto da Netflix e diretto da Adam McKay. Deadline ha appena annunciato quelli che saranno gli attori e le attrici coinvolte, anticipando un cast ricchissimo.

Nella pellicola troveremo quindi Jennifer Lawrence (la star di Hunger Games), Leonardo DiCaprio (C’Era una Volta A… Hollywood, The Wolf Of Wall Street e Revenant – Redivivo), Meryl Streep (che ha in passato vinto ben tre Premi Oscar), Timothée Chalamet (il giovane protagonista di Dune e di Chiamami Col Tuo Nome), Cate Blanchett (The Aviator e Blue Jasmine), Matthew Perry, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel e Ariana Grande (che ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo album musicale).

Jennifer Lawrence nel film Hunger Games.

Secondo le prime indiscrezioni, l’ultimo attore a essersi unito al progetto è stato Leonardo DiCaprio, che è occupato anche con Killers Of The Flower Moon di Martin Scorsese. Jennifer Lawrence, che ha recentemente compiuto 30 anni, sarà invece la protagonista.

Leonardo DiCaprio nel film Inception.

In Don’t Look Up sarà raccontata la storia di un’astronoma che, insieme al marito, scopre che un asteroide sta per colpire la Terra. I due cercano in tutti i modi di avvertire la popolazione, iniziando un viaggio in tutto il Paese, ma nessuno si fida delle loro parole.

Adam McKay sarà il regista, produttore e sceneggiatore di questo nuovo lungometraggio. Il cineasta – che ha diretto Vice, Anchorman e Ricky Bobby – ha vinto in passato il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale per La Grande Scommessa. Non è ancora stato annunciato quando le riprese di Don’t Look Up inizieranno.