Doc Nelle tue Mani prenderà il via proprio oggi, 15 ottobre, con un doppio episodio nel prime time di Rai1. Il finale della prima parte di stagione è ancora negli occhi e nel cuore di tutti, con la famiglia di Andrea riunita e sorridente, un momento di passione tra lui e la moglie Agnese che sembra cedere al suo fascino, e Giulia pronta a voltare pagina e rilassarsi un po’ al fianco di Lorenzo ad un motoraduno. I fan hanno lasciato i due in partenza a bordo della moto del bel dottore ma non sanno ancora cosa è davvero successo nella loro giornata insieme, anche per loro sarà cambiato qualcosa?

Sullo sfondo rimangono loro, gli amati specializzandi di Doc Nelle tue Mani pronti a sorprenderci con le loro storie proprio come è successo nella prima parte di stagione. Pierpaolo Spollon sarà ancora Riccardo Bonvenga, il ragazzo che ha deciso di studiare medicina proprio perché anni prima Andrea Fanti gli ha cambiato la vita ma anche il timido dottore impaurito dalla bella Alba (Silvia Mazzieri) tanto da rifiutare un appuntamento con lei.

Dall’altro parte abbiamo ancora Alberto Boubakar Malanchino nei panni di Gabriel Kidane, lo specializzando che ci ha regalato uno degli episodi più belli della prima parte di Doc Nelle tue Mani, in bilico tra etica professionale e voglia di vendetta per una vita fatta di difficoltà e dolore. E infine abbiamo lei la misteriosa Elisa Russo (Simona Tabasco) di cui sappiamo ancora davvero molto poco. Il momento di svelare qualcosa di più è arrivato?

Ecco il promo degli episodi:

Ad andare in onda oggi, 15 ottobre, su Rai1, saranno gli episodi dal titolo “In salute e in malattia” e “Quello che siamo” in cui Andrea Fanti, travolto da quanto è accaduto con Agnese, è pronto ad organizzare un matrimonio in reparto per un paziente che versa in gravi condizioni. Ma siamo sicuri che la donna, dopo il suo ritorno a casa dal compagno, tornerà in ufficio con lo stesso entusiasmo?

Nel secondo episodio sarà Lorenzo a finire nel mirino quando una paziente porta alla luce un segreto della sua vita privata. Nelle scorse ore si è parlata della presunta omosessualità del personaggio, ma se invece avesse un figlio o una famiglia? Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé. Cosa proverà Andrea per lui e cosa farà per aiutarlo al meglio?