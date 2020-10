Arrivano proprio in queste ore le prime notizie più concrete sulla terza beta di iOS 14.2, trapelata qui in Italia oggi 15 ottobre. Un altro step che ci avvicina all’aggiornamento definitivo, in attesa di capire se avremo modo di toccare con mano alcune funzionalità extra di cui non si è parlato fino a questo momento. Di sicuro, per Apple si presenta la necessità di archiviare una volta per tutte specifici problemi per i modelli dichiarati compatibili con il pacchetto software, come quello che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi sulle nostre pagine.

Cosa contiene la terza beta di iOS 14.2

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito della terza beta di iOS 14.2? A due settimane dal rilascio della seconda beta e un giorno dopo aver fornito il pacchetto software agli sviluppatori, dunque, un altro step che ci avvicina in modo significativo all’upgrade nella sua versione finale. Non sono poche le informazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a testimonianza del fatto che i passi in avanti fatti dagli sviluppatori non siano indifferenti.

Si apprende, ad esempio, che sono stati aggiunti nuovi caratteri propri di emoji Emoji 13, con opzioni messe a disposizione del pubblico interessato alle app di messaggistica che includono il volto sorridente, oltre a quello con lacrima. Abbiamo, poi, altre novità con iOS 14, come nel caso dei ninja, dita pizzicate, cuore anatomico, gatto nero, mammut, orso polare, dodo, mosca, peperone dolce, tamale, tè alle bolle, pianta in vaso, piñata, stantuffo, bacchetta magica, piuma, capanna e altro ancora.

Secondo quanto si apprende in questi minuti, poi, la beta 3 di iOS 14.2 dovrebbe essere molto utile anche per riscontrare miglioramenti a proposito del riconoscimento della musica, facendo evolvere ulteriormente l’integrazione di Shazam nel sistema operativo di Apple. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno altri elementi sui quali concentrarsi.