The Haunting 3 è possibile? Nel team di Mike Flanagan se ne inizia a parlare, ma il creatore della serie antologica al momento è impegnato in altri progetti.

The Haunting of Bly Manor ha debuttato il 9 ottobre sulla piattaforma Netflix, a circa due anni di distanza dalla prima stagione, che aveva come ambientazione la casa infestata di Hill House. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, Flanagan e il produttore esecutivo Trevor Macy hanno parlato del nuovo capitolo della serie antologica, confidando le loro speranze per The Haunting 3. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, il team di produttori ha già qualche idea per il futuro dello show horror.

″In ogni storia di fantasmi, un fantasma è un impatto del passato sul presente. È questa la realtà, non importa in che modo la presenti”, ha spiegato Flanagan. ″Un fantasma è semplicemente un elemento del passato che rifiuta di vivere nel passato e piuttosto invade il presente e lo altera. Cambia la traiettoria della persona che sta esperimentando un pezzetto di quel passato. Quel legame tra la memoria e i fantasmi, e tra i fantasmi e il passato, questa è la linfa vitale dello show.”

Riguardo una terza stagione – e oltre – Flanagan ha affermato che le possibilità sono infinite: “Penso non ci sia carenza di fantasmi nel mondo per ognuno di noi. Perciò se possiamo trovare un linguaggio comune per poter parlare con loro, allora è così: è qualcosa che da sempre aspiriamo di fare in questa stagione e oltre.”

Prima di pensare a The Haunting 3, nei progetti del creatore di Hill House e Bly Manor c’è un’altra serie in via di sviluppo per Netflix, ossia Midnight Mass. Lo show avrà nel cast alcune facce a lui familiari e legate alle stagioni di The Haunting: da Rahul Kohli, Annabeth Gish a Kate Siegal, e Henry Thomas. La serie segue le vicende di una comunità situata su una remota isola. Dopo l’arrivo di un giovane prete, carismatico e misterioso, tutti gli abitanti iniziano a sperimentare fenomeni miracolosi, ma anche terrificanti presagi.

Negli ultimi anni, Mike Flanagan è stato molto impegnato a realizzare e dirigere le due stagioni di The Haunting, ma anche a realizzare il sequel di Shining, Doctor Sleep. The Haunting of Bly Manor è ispirata all’horror gotico Il giro di vite dello scrittore Henry James.