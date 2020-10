Dopo essere stata raggiunta da un feroce shi*storm Billie Eilish risponde agli haters. Nella giornata di ieri, infatti, i tabloid internazionali avevano diffuso alcune foto che mostravano la popstar in abiti casual, una tenuta decisamente diversa dall’outfit al quale ha abituato il mondo sui suoi canali social e nei videoclip ufficiali dei suoi brani. Tra i commenti più ostinati si insisteva sulla sua pancia e sul suo look, con degenerazioni del tipo: “Quella pancetta mi fa senso”.

Con una certa leggerezza e una conclamata cattiveria, in alcuni commenti Billie Eilish è stata accostata alla “Adele di 10 anni fa”, ricordando gli anni in cui la voce di Skyfall aveva più chili rispetto ad oggi. Un fatto curioso e stridente, visto che la stessa Billie aveva pubblicato un corto dal titolo Not My Responsibility in cui puntava il dito proprio contro il body shaming che ieri, per paradosso, le è di nuovo stato indirizzato.

Oggi Billie Eilish risponde agli haters e lo fa con un video della youtuber Chizi Duru, incentrato proprio sul body shaming. Come accadeva nell’epoca appena passata attraverso le prime pagine delle riviste scandalistiche e la pubblicità, il mondo di oggi è fortemente condizionato dallo stereotipo del fisico perfetto che dovrebbe appartenere, secondo gli haters, a tutte le donne. Uno stereotipo che vede gli influencer come promotori ufficiali della perfezione. L’immagine di Billie Eilish in ciabatte, canottiera e bermuda ha mostrato la fisicità della popstar che non è piaciuta a molti. Per fortuna migliaia di fan sono accorsi in sua difesa.

Una battaglia, quella contro il body shaming, che oggi viene portata avanti da tantissimi artisti anche in Italia, con Arisa tra le personalità più sensibili all’argomento. Ecco le parole attraverso le quali Billie Eilish risponde agli haters, dal video di Chizi Duru pubblicato nelle stories della popstar di My Future: