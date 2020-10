Alejandra Onieva al Grande Fratello Vip 2020? Una serie di indizi lascerebbero pensare all’arrivo dell’amata Soledad de Il Segreto nella casa più spiata d’Italia anche se al momento risulta essere in giro per l’Europa e non in Italia, ma la verità verrà a galla solo domani sera quando il reality show di Canale5 andrà in scena in prima serata. I rumors sulla partecipazione dell’attrice spagnola non solo ha fatto impazzire i fan de Il Segreto ma anche quelli che amano il suo presunto fidanzato, Sebastian Stan.

L’attore che un tempo fu in Gossip Girl e che adesso è diventato un volto noto dell’universo Marvel calandosi nei panni di Bucky, James Buchanan Barnes, nei mesi scorsi è stato avvistato proprio in compagnia di Alejandra Onieva tra baci, abbracci e foto un po’ hot e intime in barca, ma i due stanno davvero insieme? Inutile dire che questo dubbio ha spinto i fan italiani dell’attore ha sognare già un videomessaggio del nostro Soldato o, addirittura, una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Per il momento tutto è destinato a rimanere un sogno irrealizzabile e l’unica novità che vedranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020 a cominciare da domani potrebbe essere l’ex tronista di Uomini e donne, Claudio Sona. Nelle scorse ore si è parlato molto dell’entrata nella casa di un volto noto gay e vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi (attualmente in crisi perché lasciato fuori dal pubblico) e sembra che la persona in oggetto sia proprio il noto tronista, il primo omosessuale della storia del programma. Chi avrà ragione? Quale sarà il rumors che troverà conferma domani sera? A

l momento non vi è sentore riguardo ad una serie di new entry nella casa ma siamo sicuri che una coppia come quella formata da Alejandra Onieva e Claudio Sona potrebbe regalarci un altro mese di colpi di scena.