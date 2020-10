Arriva finalmente la pace tra Elton John e la ex moglie Renate Blauel. I due si sposarono il 14 febbraio 1984, giorno di San Valentino, per poi divorziare nel 1988. La donna aveva fatto causa al cantautore all’inizio dell’estate del 2020 con una richiesta di risarcimento che ammontava a circa 3 milioni di sterline. Renate accusava l’ex marito di aver violato il vincolo della privacy presente nel contratto di divorzio in due occasioni: la prima nel film Rocketman interpretato da Taron Egerton e la seconda nell’autobiografia Me. Secondo la donna, infatti, il biopic e il libro rivelavano dettagli sul loro matrimonio infrangendo la riservatezza e, soprattutto, creandole danni psicologici.

Violazioni, le ultime due, escluse dai legali di Sir Elton, e per l’occasione il cantautore si era rifiutato di commentare. Nello stesso tempo, tuttavia, l’avvocato di Renate Blauel si era dimostrato speranzoso di una risoluzione amichevole della controversia. Una speranza non vana, dal momento che l’accordo legale è arrivato nelle ultime ore. A riferirlo è stato un portavoce della ex coppia alle telecamere della BBC News.

“Le parti sono felici di annunciare di aver risolto questo caso, in un modo che riconosce il bisogno di privacy di Renate. Da parte sua, Renate riconosce che Elton ha agito in modo dignitoso e rispettoso nei suoi confronti negli ultimi 30 anni ed è sempre stato felice di aiutarla”.

Da quel che emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal portavoce degli ex coniugi, il cantautore si sarebbe dimostrato sempre dignitoso nei confronti della ex moglie, pur con i riferimenti al matrimonio presenti nell’autobiografia Me e nel biopic Rocketman. In poche parole Renate Blauel ha riconosciuto la buona fede dell’ex marito e ha ritirato la sua richiesta. Nessun danno psicologico e nessuna violazione, dunque, sono stati commessi dalla voce di Your Song nei confronti della ex moglie.

Al contrario, i legali dell’artista riconoscevano che soprattutto nel libro Me le parole rivolte a Renate Blauel erano piene di affetto e positività, e mai rivelavano dettagli del loro matrimonio. Si trattava, piuttosto, di una riflessione sulla fine del loro amore. Con la pace tra Elton John e la ex moglie termina anche la controversia legale.