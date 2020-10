Stasera, giovedì 15 ottobre, vedremo su Sky Uno e NowTV la seconda parte dei BootCamp. Dopo la prima parte dedicata alle scelte di Mika e di Hell Raton, stasera è il turno dei BootCamp di Emma e di Manuel Agnelli.

Entrambi sceglieranno 5 concorrenti ciascuno da portare all’ultima fase di selezione, quella denominata quest’anno Last Call. Gli Home Visit lasciano ufficialmente il posto alla nuova ed inedita fase che vedremo in una sola puntata la prossima settimana, giovedì 22 ottobre. A seguire, 3 concorrenti per team raggiungeranno la fase in diretta dei Live Show, condotta da Alessandro Cattelan su Sky Uno e NowTV.

Ma cosa vedremo stasera in televisione? La seconda parte dei BootCamp prevede le scelte di Emma e di Manuel Agnelli. Emma Marrone, new entry in giuria a X Factor, dovrà selezionare 5 Under Uomini da portare con sé alla prossima fase ed effettuare un’ulteriore scrematura dei concorrenti scelti nella fase delle audizioni.

Manuel Agnelli sarà chiamato a svolgere lo stesso ruolo ma per il suo team: i gruppi e le band.

Al termine della fase dei BootCamp ogni giudice avrà un team composto da 5 protagonisti ma le selezioni non sono ancora finite. Ogni team, per un totale di 20 concorrenti, accederà alla fase dell’ultima chiamata – Last Call. In quell’occasione, i giudici di categoria saranno costretti ad eliminare altri 2 concorrenti per team. 8 concorrenti in totale saranno esclusi dal talent mentre gli altri 12 accederanno alla fase dei Live Show, per un totale di 3 concorrenti per squadra.

Mika guiderà il gruppo degli Over mentre Hell Raton guiderà le Under Donne. Ad Emma Marrone sono Tati assegnati gli Under Uomini e Manuel Agnelli avrà con sé i gruppi, da leader del gruppo degli Afterhours.

X Factor entrerà nel vivo della competizione giovedì 29 ottobre. Intanto la seconda parte dei BootCamp sarà in replica in chiaro, su TV8, domani.