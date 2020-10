Vasco Rossi a Milano prima delle novità che riguardano la sua musica. Il Kom ha raggiunto il capoluogo lombardo per qualcosa che attende di essere annunciato. Per far stare i fan sulle spine, il Blasco ha deciso di rivelare di essere in Lombardia per… ballare il tango!

Il suo ritorno imminente era stato anticipato da alcuni scatti nei quali il Kom dava sue notizie dallo studio di registrazione. Non è però stato specificato se si tratti di un nuovo singolo o di un album, che però non rilascerà prima della fine del 2021.

Il rocker di Zocca manca dal palco dal 2019, anno in cui ha tenuto ben 6 concerti allo Stadio San Siro di Milano. Vasco Rossi era stato anche in Sardegna per due date all’Arena Fiera di Cagliari, per le quali è stata organizzata anche una nave brandizzata con il logo del tour e il volto del Kom.

I mesi della quarantena gli sono serviti per riflettere su cosa fare del suo futuro. A sorpresa, Vasco Rossi ha deciso che sarebbe tornato con un nuovo album, a 6 anni da Sono Innocente. Il Kom ha anticipato che l’album non arriverà prima dei concerti nei Festival che terrà nel 2021.

Tutti i concerti sono infatti rimandati al 2021. L’emergenza sanitaria ancora in corso non ha reso possibile l’organizzazione degli eventi, che sono rinviati in blocco e nelle medesime location scelte per il 2020. Il Kom sarà a Roma, Milano, Firenze e Imola, per un evento speciale tutto dedicato alla sua musica.

In attesa di tornare a lavorare, Vasco Rossi ha trascorso alcune settimane a Rimini per poi spostarsi a Zocca, dove ha passato tutta l’estate alla presenza dei suoi fan ordinati che hanno sempre indossato la mascherina. Il Kom si è spesso scontrato con i negazionisti, che continuano a negare l’esistenza del virus e a non rispettare le regole imposte.