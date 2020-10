Le offerte Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi sono partite ufficialmente nella giornata di ieri. E tanti sono stati i titoli che si sono resi protagonisti di succulenti tagli sul prezzo, che ne hanno immancabilmente pompato le vendite. Una situazione che non verrà di certo mitigata nella giornata odierna, con gli sconti che proseguiranno fino alla mezzanotte.

Tante nuove offerte Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi da non perdere, con tantissime categorie rappresentate. Un’occasione unica per rimpolpare la propria collezione, e aggiungere perle più o meno recenti alla libreria di titoli.

Grandi sconti tra le offerte Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi

Il primo sguardo lo vogliamo volgere quest’oggi alle uscite più recenti, vale a dire a quei titoli approdati sugli scaffali durante l’annata in corso. Tra esclusive e non, gli ultimi mesi sono stati particolarmente pregni di soddisfazioni videoludiche per gli utenti.

Apriamo la parentesi delle uscite recenti incluse tra le offerte Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi con Ghost of Tsushima. Esclusiva PS4 targata Sucker Punch, è uno dei prodotti immancabili nelle collezioni degli appassionati delle culture orientali. Il Giappone feudale riprodotto dal team di sviluppo rappresenta, unitamente alle scelte stilistiche adottate, una vera goduria.

Offerta Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4 Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore...

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un’esperienza...

Fresco di arrivo sugli scaffali (soltanto nelle ultime settimane) e già “vittima” di un pesante taglio sul prezzo è Star Wars Squadrons. Avete sempre sognato di mettervi ai comandi di uno dei velocissimi caccia della saga cinematografica di George Lucas? Ebbene, il titolo prodotto da Electronic Arts esaudisce questo desiderio in maniera egregia.

Offerta Star Wars: Squadrons La missione è chiara - Star Wars: Squadrons ti regala un'esperienza...

Domina la galassia con il tuo caccia in Star Wars: Squadrons e scopri...

Torniamo indietro di un po’ di tempo per due titoli molto golosi e che attingono a piene mani dalla cultura nipponica. Parliamo di Final Fantasy 7 e Dragon Ball Z Kakarot, videogiochi molto diversi tra loro ma accomunati da un fattore: la grandissima popolarità all’interno della propria community di riferimento. Il fatto che siano proposti a prezzo rivisto e corretto ne aumenta in maniera importante l’appeal anche tra i videogiocatori cosiddetti casual.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Standard - PlayStation 4 Final Fantasy VII Remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Nell’enorme città di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra...

Offerta Dragon Ball Z: Kakarot - Playstation 4, 12 anni+ Oltre le epiche battaglie, tuffati nel mondo di dragon BALL Z:...

Esplora nuove ZONE e vivi le avventure del mondo dragon ball Z mentre...

E chiudiamo la nostra rassegna con una piccola parentesi dedicata anche a Nintendo Switch. La console del colosso di Kyoto difficilmente vede i titoli a essa dedicati andare in sconto. Rompe gli indugi Spyro Reignited Trilogy, con tre giochi in uno pronti a tenervi compagnia per tante ore.

Spyro Trilogy Reignited - Nintendo Switch Spyro è tornato ed è pronto a scaldare gli animi con la collezione...

Tornato dall'esilio, Nasty Norc ha lanciato un incantesimo sui Regni...

Questi sono solo alcuni dei prodotti scontati in occasione delle offerte Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi. Per tutti gli altri vi mandiamo alla sezione dedicata sul portale del rivenditore.