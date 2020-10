Tutti i concerti di Ozzy Osbourne sono rimandati al 2022. Dopo il difficile anno attraversato dall’artista, nel quale sono stati rinviati una serie di spettacoli, arriva la notizia di un ulteriore slittamento degli show dal vivo tra due anni.

No More Tours II salta anche il 2021, approdando direttamente al 2022. Di conseguenza, è ancora rimandata la data all’Unipol Arena di Bologna che l’artista avrebbe dovuto tenere il 19 novembre prossimo. Le modalità di rimborso saranno disponibili presso i punti vendita di acquisto quando sarà ufficializzato lo stop alle date internazionali.

Le motivazioni della decisione di rimandare il tour si leggono nelle parole di Sharon Osbourne, rese a Planet Rock Radio: “Tutti stanno organizzando di nuovo i rispettivi tour per il 2022 e per cercare di trovare posti disponibili sin da subito, è assurdo. Gli agenti e le strutture stanno dando di matto, cercando di accaparrarsi di nuovo tutti gli artisti. Sarà entusiasmante. Penso che sarà un periodo davvero emozionante quando le band potranno finalmente tornare a esibirsi sarà un momento felice”.

La sua volontà di tornare sul palco è comunque fortissima ed è solo per questo che ha deciso di lottare nonostante le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare. “Il tour di Ozzy è stato riprogrammato, intendo dire il tour britannico almeno. Tornerà sul palco nel 2022. Noi cerchiamo di andare avanti come al solito. Abbiamo partecipato a un sacco di show televisivi e anche voi dovete aspettare ancora un po’, fino a che Ozzy potrà tornare a esibirsi dal vivo”

In attesa di tornare sul palco, Ozzy Osbourne ha rilasciato il suo ultimo album il 21 febbraio, intitolato Ordinary Man. L’artista è tornato a lavoro per la pubblicazione di nuovi brani da destinare al prossimo album. Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne è uscito il 7 settembre, la biografia che raccoglie la vita e la carriera dell’artista, tra successi, live e musica.