Sabrina 4 su Netflix spalanca le porte all’horror cosmico di H.P. Lovecraft. Nelle ultime ore sono stati svelati i titoli degli episodi dell’ultima stagione (ovvero la quarta parte della serie tv) che rimandano ad alcune delle opere dello scrittore di Providence.

Come infatti svelato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa (anche creatore di Riverdale), Sabrina 4 su Netflix sarà una versione demoniaca di The Crown con intrighi di palazzo e giochi di potere tra Lucifero, Madam Satan/Lilith e la strega protagonista. “C’è una storia molto più grande rispetto all’inizio della serie, l’idea del potere tra Lucifero e Lilith. E Sabrina viene coinvolta. Poi c’è il figlio di Satana che gioca una parte in tutto questo.”

La sinossi di Sabrina 4 su Netflix recita:

Nel corso degli otto episodi della quarta parte, i terrori di Eldritch scenderanno su Greendale. La congrega deve combattere contro ognuna di queste minacce (Lo Strano, Il Tornato, L’Oscurità, solo per nominarne alcuni). Tutti essi conducono a… Il Vuoto, che rappresenta La Fine di Tutto. Mentre le streghe dichiarano guerra, con l’aiuto del Fright Club, Nick inizia lentamente a riconquistare il cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

Nella mente di Aguirre-Sacasa, la città di Greendale diventerà terreno di battaglia tra le forze del bene e del male. Nel finale della terza stagione abbiamo visto Padre Blackwood liberare i cosiddetti “terrori di Eldritch”. Quindi in ogni episodio della quarta e ultima parte, i protagonisti lotteranno contro dei villain che rappresentano il terrore e la paura primordiale. Inoltre, a causa di ciò che ha liberato, Blackwood si vendicherà degli Spellman, riprendendosi quel potere che gli era stato tolto.

Il titolo della première di Sabrina 4 su Netflix allude proprio all’universo di Lovecraft, ma ancora più significativo è il finale di serie. Alle Montagne della Follia, forse una delle opere più note dello scrittore.

Ecco la lista dei titoli degli episodi:

4×01 – Capitolo Ventinove: The Eldritch Dark (L’oscuro Eldritch)

4×02 – Capitolo Trenta: The Uninvited (Il Non-Invitato)

4×03 – Capitolo Trentuno: The Weird One (Lo Strano)

4×04 – Capitolo Trentadue: The Imp of the Perverse (La politica del perverso)

4×05 – Capitolo Trentatré: Deus Ex Machina

4×06 – Capitolo Trentaquattro: The Returned (Il Tornato)

4×07 – Capitolo Trentacinque: The Endless (L’Infinito)

4×08 – Capitolo Trentasei: At the Mountains of Madness (Alle Montagne della Follia, Series Finale)

Sabrina 4 su Netflix sarà disponibile entro la fine del 2020.