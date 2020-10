Una grossa novità in arrivo potrebbe mettere la parola fine su un gran numero di problemi WhatsApp e anomalie riscontrate nel normale utilizzo del servizio di messaggistica. L’ultima delle versioni beta per Android dello strumento, quella siglata come la 2.20.202.7, ha evidenziato una nuova modalità di supporto agli errori di ogni tipo prevista dagli sviluppatori. Sembra proprio, in effetti, che gli utenti riceveranno in un futuro non tanto remoto la giusta assistenza in caso di malfunzionamenti da un team dedicato e soprattutto senza necessità di uscire proprio dall’app tanto nota.

La soffiata sul prossimo cambiamento in arrivo proviene dal solito informato WABetaInfo e dunque dal suo blog. In particolar modo, la schermata di apertura articolo già evidenzia l’integrazione della nuova funzione nel servizio. In una sezione specifica di Contatto (presumibilmente contenuta nelle Impostazioni) sarebbe dunque possibile procedere all’invio di una segnalazione relativa ad uno dei tanti problemi WhatsApp. Come evidenziato sempre dallo screen già a disposizione, gli utenti avrebbero un box di testo dove raccontare al meglio l’anomalia e anche la possibilità di selezionare una voce che invia automaticamente agli operatori le informazioni relative al dispositivo in uso. Quest’ultimo passaggio dovrebbe aiutare gli assistenti a fornire aiuto più mirato e risolutivo per gli utenti.

La novità in arrivo potrebbe portare ad una soluzione più immediata di tanti problemi WhatsApp? Le premesse ci sono tutte, considerando che le risposte alle richieste di aiuto arriverebbero poi in una chat esclusiva dedicata proprio al supporto. Fino a questo momento al contrario, il canale predefinito per l’assistenza era un semplice indirizzo mail da usare nel proprio client di posta. La nuova soluzione, come già detto, è in fase sperimentale per Android. Dopo un più o meno lungo periodo di test sarà la volta del suo rilascio anche nelle versioni definitive dell’app.