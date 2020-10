Per acquistare iPhone 12 potreste decidere di dare in permuta il vostro usato, detraendo dal totale il valore del vecchio modello. La permuta parte da iPhone SE di prima generazione a salire, mentre i modelli antecedenti potranno essere resi come ‘riciclo’. La valutazione di un melafonino datato permarrà la stessa, a prescindere dal modello di iPhone 12 che si vuol comprare. Permutare iPhone 6S vi consentirà di risparmiare fino a 55 euro, che diventano fino a 85 euro se si restituisce iPhone 6S Plus. Il taglio sarà di fino a 105 e 140 euro nel caso in cui si decida di mandare indietro iPhone 7 e 7 Plus.

Per iPhone 8 e 8 Plus la detrazione sarà rispettivamente di un massimo di 160 e 200 euro, e fino a 270 euro per iPhone X. iPhone XR vi varrà un taglio massimo sul prezzo di iPhone 12 di 290 euro, mentre un ricavo non comunque superiore ai 330 e 360 euro rispedendo al mittente iPhone XS e XS Max. Il risparmio ammonterà ad un massino di 500, 640 e 700 euro permutando iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Come sopra ribadito, le cifre corrispondenti a ciascun modello di vecchi iPhone fanno riferimento al massimo ricavo possibile, importi che scenderanno progressivamente sulla base del taglio di memoria e delle condizioni in cui il melafonino verrà consegnato al produttore. I prezzi di cui sopra, in definitiva, si riferiscono ad iPhone in ottimo stato, e nel massimo taglio di memoria possibile.

Se ci tenete a sapere quanto di preciso vale il vostro melafonino bisognerà che abbiate a portata di mano il suo numero seriale, che potrete ricavare seguendo il percorso ‘Impostazioni > Generali > Info‘. Non c’è dubbio che potreste guadagnare di più vendendo il vecchio iPhone privatamente, impiegando però probabilmente più tempo. Il vantaggio della permuta per l’acquisto di iPhone 12 sta proprio nella velocità con cui riuscirete a disfarvi del modello in uso, facendovi scalare il relativo valore di mercato dal prezzo di listino del nuovo melafonino.