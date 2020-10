Una delle offerte esclusive dell’Amazon Prime Day 2020, peraltro valida anche per oggi 14 ottobre (è stata, difatti, rinnovata), è quella relativa al lettore di carte SumUp Air, il cui prezzo è calato fino ai 13,99 euro, con spedizione gratuita. La proposta resterà valida ancora per qualche ora, ma vi consigliamo di procedere più prima che poi se veramente interessati all’articolo. La consegna più veloce a disposizione vi permetterà di vedervelo recapitare a casa già venerdì 16 ottobre.

SumUp Air viene venduto da SumUp Ltd. e spedito da Amazon. Un accessorio di questo genere è indispensabile per gli utenti che hanno un’attività commerciale: SumUp Air vi consentirà di leggere le carte di pagamento in maniera istantanea, oltre che sicura. La transazione può avvenire inserendo la carta nell’apposito slot, oppure in modalità contactless. L’apparecchio si imposta attraverso lo smartphone, e risulta molto pratico da gestire attraverso il comodo display che lo accompagna, dotato anche di un dialer per l’inserimento di PIN. Sono tanti i sistemi di pagamento accettati da SumUp Air, tra cui Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Discover ed Union Pay, oltre che gli ormai famosi Google Pay e Apple Pay.

Mancano poche ore alla scadenza dell’offerta esclusiva dell’Amazon Prime Day 2020, valida anche oggi 14 ottobre, per l’acquisto di SumUp Air, la soluzione più pratica ed economica che c’è per non farsi trovare senza un lettore di carte per i pagamenti digitali, in direzione dei quali il Governo spinge ormai con una certa insistenza, soprattutto al fine di combattere l’evasione fiscale, oltre che tentare di contenere in un modo o nell’altro la pandemia da Coronavirus (i contagi, purtroppo, stanno aumentando, e toccare il meno possibile i contanti, puntando sulle transazioni contactless, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per il perseguimento dello scopo).