Arriva oggi 14 ottobre l’offerta tanto attesa dai potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy Note 20, considerando il fatto che Amazon ha voluto approfittare del Prime Day 2020 per proporre lo smartphone Android a condizioni davvero interessanti per il pubblico. Dunque, non solo aggiornamenti mensili istantanei, come abbiamo avuto modo di osservare alcuni giorni fa sul nostro magazine, ma anche promozioni che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che sono alla ricerca di un top di gamma.

Il prezzo fissato per il Samsung Galaxy Note 20 con il Prime Day 2020 di Amazon

In particolare, solo oggi lo smartphone Android si potrà acquistare a circa 750 euro, come si potrà notare anche attraverso il box che trovate qui di seguito. Un’offerta a tempo, quella di Amazon, che evidenzia l’associazione con la campagna Prime Day. Al momento non vengono indicate unità limitate alle suddette condizioni, ma è chiaro che in caso di boom di richieste non ci saranno i presupposti per procedere con l’ordine al prezzo più basso di sempre, concepito per il Samsung Galaxy Note 20 dal giorno della sua commercializzazione.

Come sempre, dunque, il tempismo è tutto e nel caso siate realmente interessati ad acquistare il Samsung Galaxy Note 20 a condizioni agevolate, il consiglio è quello di procedere nel più breve tempo possibile. Tra le altre cose, Samsung sta anche rilasciando l’aggiornamento del firmware di sicurezza di ottobre 2020 per Galaxy Note 20 (SM-N981U1) e Galaxy Note 20 Ultra (SM-N987U1) no brand negli Stati Uniti, con la versione del firmware N98xU1UES1ATID.

In attesa che l’upgrade arrivi anche in Italia, siamo davanti all’ennesimo segnale sul fatto che lo sviluppo software per il Samsung Galaxy Note 20 stia procedendo senza soste. Dunque, occhi aperti e seguite con attenzione quanto riportato nel box che trovate a metà articolo. Che ve ne pare?