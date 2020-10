Lo spin-off di Max Max dedicato a Furiosa è in lavorazione: Warner Bros. ha ufficialmente dato il via libera a questo progetto. Inoltre, sono anche stati confermati i membri del cast, tra cui Anya Taylor-Joy. La giovane attrice – conosciuta per Glass e The New Mutants – presterà il volto alla protagonista, che nel precedente capitolo è stata interpretata da Charlize Theron.

In questo lungometraggio sarà raccontata la storia di Imperator Furiosa, prima dell’incontro con Max Rockatansky. Il pubblico avrà quindi modo di scoprire le origini di un personaggio molto amato. In Mad Max: Fury Road – film uscito nel 2015 – Furiosa è inizialmente un capitano di guerra sotto Immortan Joe, ma decide di ribellarsi e di liberare Le Cinque Mogli. Successivamente diventa un’alleata di Max e decide di cercare The Green Place.

Nel cast di Furiosa sono stati confermati anche Chris Hemsworth (Thor e Rush) e Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Aquaman, Noi e Il Processo Ai Chicago 7). Non è ancora chiaro quali saranno i personaggi interpretati da questi due attori.

Chris Hemsworth nei panni di Thor.

Il film sarà diretto da George Miller, cineasta che ha creato la saga di Mad Max (iniziata nel 1979). Questo regista, nel 2007, conquistò il Premio Oscar al miglior film d’animazione per Happy Feet. La sceneggiatura sarà curata dal regista insieme a Nico Lathouris, che ha scritto anche il precedente capitolo. Le riprese potrebbero iniziare nel 2021.

Mad Max: Fury Road, uscito nel 2015, è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico. Il film, sonoramente distruttivo e cacofonico, ha globalmente incassato più di 378 milioni di dollari al botteghino.