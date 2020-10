Abbiamo un contributo molto interessante in queste ore per quanto riguarda gli iPhone 12, in riferimento alle diverse versioni che hanno visto la luce ieri 13 ottobre durante la presentazione ufficiale di Apple. In mattinata ho esaminato i diversi prezzi per le quattro varianti che ci apprestiamo a toccare con mano qui in Italia, con livelli di costo dalle differenze rilevanti. Per questa ragione, credo sia utile percepire in modo più chiaro ulteriori distinzioni, in modo da giustificare queste scelte di marketing.

Cosa cambia tra un iPhone 12 e l’altro con la batteria

Grazie ad un recente report pubblicato da MacRumors, ad esempio, stamane ci possiamo concentrare sulle differenti prestazioni delle singole batterie montate a bordo dei vari iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Ecco perché credo sia molto utile analizzare più da vicino i valori riscontrati con ciascun modello, in modo tale da scegliere consapevolmente il melafonino più adatto alle proprie esigenze. Non solo dal punto di vista del prezzo, ma anche in termini di autonomia.

Ad esempio, chi decide di puntare sul nuovo iPhone 12 Pro Max si ritroverà con un device in grado di assicurare fino a 20 ore di riproduzione video. Per quanto riguarda gli altri parametri, poi, si passa alle 12 ore di streaming e a ben 80 ore di audio. La seconda alternativa, scendendo più in profondità con l’analisi delle singole schede tecniche, si concentra invece sull’iPhone 12 Pro, con un limite massimo di 17 ore per quanto concerne la riproduzione video, oltre a 11 ore di streaming e 65 ore di audio.

Si arriva così alle due versioni più economiche, a partire dal modello “base”, ovvero l’iPhone 12, che ci farà arrivare fino a 17 ore di riproduzione video, oltre a 11 ore di streaming e 65 ore di audio. Dunque, gli stessi valori registrati con la versione Pro. Più indietro il tanto discusso iPhone 12 mini, il cui limite arriva fino a 15 ore di riproduzione video, 10 ore di streaming, 50 ore di riproduzione audio.