La polemica di Morgan su Fabrizio De André si consuma a Name That Tune – Indovina La Canzone, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi. Nella gara tutta vip, tra i protagonisti famosi delle due squadre che si sono sfidate ieri sera anche Morgan che ha dato prova delle sue conoscenze musicali fino ad un controverso brano di De André.

In una sfida contro Elettra Lamborghini, a Morgan è stato tolto un punto per aver sbagliato il titolo di una canzone. Morgan sapeva perfettamente di quale canzone si trattasse e ne conosceva a memoria l’intero testo. Non gli è stato però assegnato il punto in quanto ha sbagliato il titolo.

La canzone in questione è un famoso brano di Fabrizio De André, uno dei cantautori molto cari a Morgan. Il pezzo era La Canzone Di Marinella che Morgan ha etichettato come La Storia di Marinella. Il titolo fornito e la risposta di Morgan sono stati considerati errori e non si è aggiudicato il punto.

Immediata la sua polemica.

“Eh ma la dicitura non si sa, da qualche parte c’è scritto “Canzone”, altri dicono “Marinella”, tu lo dici adesso perchè è facile, te l’hanno scritto, se te l’avessi chiesto avresti detto: “La ballata di Marinella”. Questo lo sanno gli archivi della SIAE. Conosco il testo a memoria eh, voglio dire…”.

Enrico Papi ha provato a parlare del regolamento e ha ricordato a Morgan l’importanza di fornire come risposta esatta il perfetto titolo assegnato al brano.

Ma Morgan ha replicato ancora:

“E’ una cosa ingiusta! Nonostante io conosca a menadito questa canzone, non è probabile che io non abbia indovinato la canzone. E’ un fatto della dicitura del testo. Ma io dico, sono tre le canzoni che hanno questo problema nella storia della musica, la prima è “Volare” o “Nel Blu dipinto di Blu”… No, ma io dico, perchè dovete andare a metterci sti pezzi? Ma chi lo sa “La canzone di Marinella? Tutti avrebbero detto “Marinella”!