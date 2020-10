Ridley Scott dirigerà l’attore Joaquin Phoenix in un film dedicato a Napoleone Bonaparte. Il titolo di questo progetto, in cui sarà raccontata la storia del generale francese, è Kitbag. Questo termine deriva da una frase attribuita a Napoleone, ovvero:

Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia.

Il lungometraggio sarà prodotto dallo stesso Ridley Scott (attraverso la Scott Free) e da Kevin Walsh. La sceneggiatura sarà scritta da David Scarpa, che ha già collaborato con Scott per il film Tutti I Soldi Del Mondo.

Joaquin Phoenix reteams with Ridley Scott for a Napoleon Bonaparte biopic: https://t.co/jV8mvtjA2z pic.twitter.com/n90n4c9Cvs — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) October 14, 2020

In Kitbag sarà raccontata la storia di Napoleone Bonaparte, fondatore del Primo Impero francese (1804) e protagonista della prima parte della storia contemporanea europea, e la sua scalata al potere, possibile grazie alla sua ambizione e al suo legame con la moglie Giuseppina di Beauharnais. Inoltre, saranno presentate alcune delle sue battaglie più celebri, in cui emerge la sua abilità nell’organizzazione (specialmente in ambito bellico).

Si tratta certamente di un progetto ambizioso, in cui troveremo nuovamente collaborare Ridley Scott e Joaquin Phoenix. Il regista e l’attore hanno già cooperato per il film Il Gladiatore.

Joaquin Phoenix ha recentemente conquistato il pubblico e la critica grazie alla sua performance in Joker, con cui ha vinto un Premio Oscar, un Golden Globe, un Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA e uno Screen Actors Guild Awards.

Ridley Scott ha appena terminato la produzione di The Last Duel e si prepara a occuparsi di Gucci (entrambi i film presentano un cast davvero molto ricco). Non sappiamo quando il cineasta – famoso per Alien, Blade Runner e The Martian – potrà effettivamente iniziare a lavorare a Kitbag.