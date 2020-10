Siamo ormai agli sgoccioli di Mare Fuori e mentre i fan attendono con ansia di capire se ci sarà un rinnovo oppure no, il pubblico di Rai2 farà i conti oggi, 14 ottobre, con due nuovi episodi dal titolo “L’amore malvagio” e “Conosci te stesso” in cui saranno l’amicizia tra Filippo e Carmine e lo strano rapporto tra Gemma e Viola al centro di tutto. Nel primo episodio in onda dalle 21.20 circa, l’amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno l’uno dell’altro. Filippo non tarda a scoprire il prezzo della protezione di Ciro: durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante e sarà a quel punto che dovrà obbedirgli mettendo l’auto del padre a disposizione dei suoi amici per trasportare della droga al nord.

Se in un primo momento Filippo sembrerà pronto a piegarsi al volere del boss per avere il suo favore in carcere, in un secondo si pentirà e sulla strada del ritorno in prigione, cambierà idea. Come si comporterà a quel punto? Intanto anche Carmine deve obbedire a qualcuno, alle regole della Camorra che lo spingono ad uccidere. Con suo figlio in arrivo, però, non sembra così convinto di poterlo fare. Come finirà?

Ecco come è finita la scorsa puntata della serie:

Intanto, in Mare Fuori, Edoardo approfitta dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa mentre Gemma, durante i colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa. A quel punto, intrigata dalla storia di violenza tra Gemma e Fabio, Viola spinge la nuova arrivata a contattare il fidanzato con un cellulare procurato da Ciro. Naditza, intanto, esce dall’IPM in permesso e raggiunge Filippo proprio nel momento in cui l’escort lo sta facendo cadere tra le sue braccia. Cosa ne sarà del loro rapporto?

Mare Fuori tornerà in onda anche la prossima settimana, il 21 ottobre, con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare della decisione di Filippo pronto, all’ultimo minuto, di tornare sui suoi passi e rinunciare alla richiesta di Ciro con tutto quello che questo significa per lui all’interno del carcere? Sullo sfondo rimane la decisione di Gemma di chiamare il suo ex fidanzato, cosa gli dirà e come reagirà lui a questa chiamata?