Come accaduto ieri per Apple e gli attesissimi iPhone 12 – di cui vi abbiamo snocciolato ogni dettaglio in questo nostro articolo dedicato -, oggi 14 ottobre 2020 sarà il grande giorno di OnePlus 8T. La compagnia cinese è infatti pronta a svelare il suo prossimo smartphone nel pomeriggio odierno, con un evento in diretta streaming che partirà puntuale alle 16:00 italiane – come ci ricorda pure il video poco più sotto in questo stesso articolo, che potete utilizzare per assistere in prima persona alla kermesse.

E se è vero che, trattandosi di un device piuttosto atteso, di OnePlus 8T abbiamo nel tempo scoperto diversi dettagli grazie ad anticipazioni e fughe di informazioni, poco prima del reveal ufficiale possiamo farci un’idea ancora più approfondita del dispositivo mobile. Il merito va al noto leaker Evan Blass, che ha pubblicato sulle pagine di Voice tutte le informazioni sul nuovo top di gamma dell’azienda, che andrà comunque ad affiancarsi e a non sostituire l’attuale modello 8 Pro. Non solo, lo stesso Blass conferma che le nuove cuffie TWS, conosciute con il nome Buds Z, verranno svelate proprio oggi assieme alla prossima declinazione degli smartphone OnePlus. Pensate per chi ama valorizzare i bassi durante l’ascolto, le Buds Z dovrebbero essere cuffie in-ear economiche con driver da 10mm, Dirac Audio Tuner, Dolby Atmos e un’autonomia fino a 20 ore.

Tornando al OnePlus 8T, la gola profonda va a mettere a confronto le sue caratteristiche tecniche con quelle del OnePlus 8 Pro – come nella foto più in alto. Il nuovo device sfoggerà un SoC Qualcomm Snapdragon 865G, un display AMOLED da 6,55 pollici con FHD+ e refresh rate a 120Hz, mentre i tagli di RAM saranno di 8/128 e 12/256, con Android 11 con OxygenOS. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troveremo quattro fotocamere posteriori (48MP Sony IMX586, 16MP grandangolare, 5MP macro e 2MP monocromatica) e una anteriore da 16MP. Il tutto arricchito da una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida Warp Charge 65.