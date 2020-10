Ci sarà un concerto di Niall Horan in streaming, direttamente dalla Royal Albert Hall di Londra. Il live sarà trasmesso il 7 novembre, mentre i biglietti in prevendita sono disponibili a cominciare dal 16 ottobre.

L’artista britannico presenterà la musica del nuovo album Heartbreak Weather, che ha rilasciato il 13 marzo scorso, mentre l’intero ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto in beneficienza e in favore della sua crew e del #weneedcrew relief fund.

“Questo è qualcosa di cui sono incredibilmente appassionato poiché gli eventi dal vivo sono qualcosa che tutti amiamo e che ci mancano molto. Fino a quando non saremo in grado di tornare, voglio mettere in luce gli incredibili componenti della mia crew che rendono possibili gli eventi e il cui sostentamento è stato messo fortemente a rischio dal Covid-19 e dalla crisi sanitaria.”

E prosegue:

“Sto organizzando questo concerto per cercare di aumentare la consapevolezza dell’immenso valore che queste persone portano a un settore apprezzato da tanti, e fare qualcosa per aiutare loro e le loro famiglie. Chiedo a tutti voi ragazzi di supportarli insieme a me e di acquistare un biglietto se potete, e incoraggio tutti gli artisti a fare lo stesso.”

Niall Horan avrebbe dovuto essere in Italia nel 2020, ma la pandemia ancora in corso ha impedito di organizzare gli eventi ora rimandati al 2021. L’ex One Direction non è stato l’unico a subire gli effetti della pandemia, con tutti i concerti rimandati al 2021.

L’artista UK ha anche festeggiato idealmente i 10 anni di carriera degli One Direction attraverso un sito speciale che ha raccolto tutti i momenti migliori del gruppo. La speranza di una reunion era sfumata quando anche Louis Tomlinson aveva deciso di lasciare definitivamente la casa discografica di Simon Cowell. Tutti i membri del gruppo hanno intrapreso le loro rispettive carriere da solisti. Zayn Malik è appena diventato padre del suo primo figlio da Gigi Hadid.