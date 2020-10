Novità importanti per Doc Nelle tue Mani e, soprattutto, la programmazione di questa seconda parte di stagione che metterà a rischio le coronarie dei fan del medical drama italiano con Luca Argentero. L’appuntamento con la serie è fissato per domani, 15 ottobre, in prima serata con un doppio episodio in cui Andrea dovrà tenere a bado l’entusiasmo dopo quello che è successo con sua moglie Agnese mentre, dall’altro lato, scopriremo quello che è successo tra Lorenzo e Giulia, che lo ha seguito ad un motoraduno.

Dopo il doppio appuntamento di domani con gli episodi dal titolo “In salute e in malattia” e “Quello che siamo”, Doc Nelle tue Mani tornerà in onda al giovedì sera con un piccolo cambio di programmazione ovvero un singolo episodio a settimana che spalmerà la serie ben oltre il confine già stabilito. La decisione di Rai1 è dovuta non solo alla certezza degli ascolti che il prodotto può offrire ma anche alla difficoltà di mettere in campo “altro” materiale in questo periodo di Pandemia.

I sei episodi previsti dopo quelli di domani, andranno in onda singolarmente per sei settimane salvo ulteriori cambiamenti. Ma cos’altro vedremo di nuovo?

Oltre ai casi orizzontali che ogni settimana terranno impegnati Andrea Fanti e i suoi, ci saranno le storie personali dei protagonisti a fare il bello e il cattivo tempo. In particolare, proprio in queste ore, si parla insistentemente di due di loro, ovvero Lorenzo (Gianmarco Saurino) ed Elisa (Simona Tabasco). Chi ha seguito la prima parte della stagione sa bene che i due sembrano nascondere qualcosa per via del loro comportamento soprattutto in amore e se la seconda sarà presto protagonista di una rivelazione da non perdere, anche il primo non sarà da meno.

In queste ore circola una foto in arrivo dal profilo social di Gianmarco Saurino e che lascia intendere che il suo “segreto intimo” sia legato proprio alla sua sessualità, forse quello che è stato presentato come un latin lover pazzo della bella Giulia in realtà è gay? Fino a questo momento nessuno aveva pensato a questa possibilità ma il motoraduno a cui sono andati insieme potrebbe portare a galla questa verità.

Ecco la foto per Pierpaolo Spollon:

La trama dei primi due episodi di Doc Nelle tue Mani recita:

Dopo quello che è successo con Agnese, Andrea propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi. Intanto, una paziente porta alla luce un segreto di Lorenzo che crea scompiglio in tutto il reparto. Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.