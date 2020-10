La notizia di Cristiano Ronaldo positivo al Covid è di quelle che non ci si aspetta. Non perché il campione portoghese goda di una qualche particolare immunità nei confronti del virus. Piuttosto perché, considerando l’atleta e il personaggio, sempre attento nel curare la forma fisica è possibile immaginare il grado di prudenza adoperato per evitare possibili rischi. Anche se, in occasione del lockdown primaverile, il numero sette dei bianconeri sia stato pizzicato in atteggiamenti discutibili e poco rispettosi delle norme.

Una prudenza che non ha evitato a CR7 di incappare nell’avversario più insidioso della sua carriera. Uno di quelli che ti marca stretto e ti impedisce di muoverti in campo. Perché il campo, almeno per il momento, resterà un miraggio. Fino a quando un tampone negativo darà il semaforo verde per tornare ad aggregarsi alla squadra e a indossare nuovamente la casacca della Juventus.

Il fatto che Cristiano Ronaldo sia positivo al Covid deve rappresentare un campanello d’allarme generale per tutti. Perché se lui, che presta tanta attenzione ed ha tutti i motivi per evitare inutili esposizioni, non è riuscito a evitarlo, risulta alquanto chiaro quanto più elevati possano essere i rischi per chi invece è dedito al lassismo su questo fronte.

Cristiano Ronaldo positivo, la Serie A in attesa: cosa succederà?

La domanda che ci si pone in questo momento è però una sola: cosa comporterà l’accertamento di Cristiano Ronaldo positivo al Covid per la Serie A? Sostanzialmente non cambierà nulla, con i protocolli da attuare che resteranno gli stessi. Un solo contagio nella Juventus, per quanto importante a livello mediatico e di gioco, non rischia di compromettere il cammino dei bianconeri. A meno che non arrivino indicazioni diverse da parte della Asl di riferimento.

Alla stregua di quanto accaduto per i calciatori del Napoli in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas, non è da escludere che arrivi qualche indicazione analoga anche per la Juve. La società torinese potrebbe quindi essere chiamata a un isolamento fiduciario, che la costringerebbe a evitare spostamenti e trasferte.

E proprio su questo aspetto è attesa la decisione da parte del giudice sportivo. Juventus-Napoli non ha ancora un esito preciso e stabilito, con le voci che si rincorrono nel web. Dopo i primi giorni che davano per scontata la sconfitta a tavolino per i partenopei, lo scenario potrebbe cambiare nel prossimo futuro. Non resta dunque che attendere le ufficialità del caso.