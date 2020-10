Con Postepay Digital la carta prepagata più amata dagli italiani diventa totalmente digitale, abbandonando di fatto il supporto fisico. La richiesta potrà essere effettuata attraverso l’app Postepay, direttamente dal proprio smartphone o tablet, per poter poi effettuare pagamenti online e ricariche varie. La Postepay Digital include tutti i servizi previsti dall’app Postepay, e supporta peraltro i pagamenti attraverso la scansione del codice QR nei punti vendita autorizzati, oppure con Google Pay per i proprietari di un dispositivi Android abilitato al servizio.

La Postepay Digital potrà anche essere trasformata in una Postepay Digital Evolution, che in più godrà di un codice IBAN per inviare e ricevere bonifici, oltre che procedere per l’accredito dello stipendio, la domiciliazione delle utenze e la richiesta per una carta fisica gratuita, utile per prelevare contanti dagli sportelli ATM e per i pagamenti nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard. La transizione dalla Postepay Digital alla Postepay Digital Evolution potrà essere effettuato anche in seguito all’attivazione della carta. Fino al 31 dicembre 2020 i costi di emissione ed il primo canone annuale (che ricordiamo scattare solo nel momento in cui si richiede l’IBAN) saranno azzerati.

Sarà possibile ricaricare la Postepay Digital nelle stesse modalità attraverso cui si procede alla ricarica della Postepay tradizionale: negli uffici postali, agli ATM, attraverso il sito, l’app o la piattaforma Lottomatica, etc.). Vi consigliamo di dare uno sguardo al sito di Poste Italiane per ottenere tutte le informazioni sul conto della Postepay Digital e della Postepay Digital Evolution con IBAN. Una bella iniziativa da parte dell’azienda italiana dedita ai servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione, in ottica del fenomeno di digitalizzazione della moneta che sta via via prendendo sempre più piede. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.