Conchata Ferrell è morta. Il mondo del cinema e delle serie tv in particolar modo, piange oggi per la dipartita di un’attrice caratteristica, spontanea e capace di tenere incollato il pubblico davanti allo schermo nei magnifici 200 episodi di Due Uomini e Mezzo che l’hanno vista protagonista nei panni di Berta. Lei per noi rimarrà per sempre la sboccata, irriverente e sconvolgente tata sui generis che per anni ha lavorato a casa Harper nella famosa sit com firmata da Chuck Lorre.

Tre volte candidata agli Emmy, colonna portante di Due Uomini e Mezzo e regular nella sesta stagione di LA Law , Conchata Ferrell è morta lunedì allo Sherman Oaks Hospital per complicazioni a seguito di un arresto cardiaco, a 77 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia. Negli ultimi mesi si era trasferita in una struttura di assistenza a lungo termine dopo aver subito un arresto cardiaco. Le sopravvivono suo marito, Arnie Anderson, e sua figlia, Samantha. Al posto dei fiori la famiglia richiede donazioni a TheLovelandFoundation.org e ASPCA.org.

Nel corso della sua carriera aveva preso parte anche ad altre serie tv, tra le quali Good Times, ER, Buffy the Vampire Slayer, BJ and the Bear and Grace e Frankie, ha all’attivo diverse rappresentazioni teatrali e tanto cinema, vedi Heartland, Network, Mystic Pizza, True Romance, Erin Brockovich, Edward mani di forbice, Mr. Deeds e Krampus.

Ecco i suoi momenti cult nella sit-com:

La famiglia di Due Uomini e Mezzo si è subito stretta intorno a lei a cominciare da Jon Cryer, Alan Harper nella serie, che su Twitter ha commentato: “Era una bellissima persona. Sto piangendo per la donna che mi mancherà e per la gioia che ha portato”.

A lui si è unito anche la star della serie, Charlie Sheen, che ha aggiunto : “Un vero tesoro, una professionista consumata, una vera amica. Berta, le tue pulizie erano un po’ sospette..”

Anche il suo manager, Moss, ha voluto salutare la straordinaria artista: “Ho iniziato il mio lungo viaggio con Conchata Ferrell nel 1975. Quella che era iniziata come una relazione agente / cliente si è trasformata in un’amicizia duratura e mi considero della sua famiglia. Il suo lavoro, stare di fronte a un pubblico sono sempre stati la sua gioia. Il talento, le risate e l’arguzia intelligente e veloce di Conchata che ha regalato ai suoi personaggi e alla sua vita ci mancheranno moltissimo”.