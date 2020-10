C’è chi si chiede se ci fosse davvero bisogno di ambientare una serie tv in uno dei periodi peggiori della nostra storia recente e chi, nonostante tutto, si dice curioso di scoprire i risultati di questo esperimento. Perché è di questo che si tratta, in fondo: di un tentativo di dar sfogo alla creatività e all’umano istinto di connessione a dispetto di condizioni oggettivamente sfavorevoli. E così Social Distance – su Netflix dal 15 ottobre – porta sugli schermi la visione di Hilary Weisman Graham, autrice e showrunner, del regista Diego Velasco e dei produttori Tara Herrmann, Blake McCormick e Jenji Kohan, quest’ultima già creatrice di Orange Is The New Black e cocreatrice di Weeds e Glow.

La Social Distance di Netflix è una serie antologica che dimostra il potere dello spirito umano nell’affrontare incertezze e isolamento. Ciascuno dei suoi otto episodi è stato girato durante i primi mesi di quarantena negli Stati Uniti, è narrato attraverso un punto di vista virtuale e riprende la singolare esperienza emotiva dell’isolamento forzato, soffermandosi sulla necessità di affidarsi alla tecnologia per mantenere una parvenza di contatto umano con i propri affetti e conoscenze. L’obiettivo è riportare alla luce un’umanità profonda che, pur manifestandosi in modi sempre diversi, accomuna il genere umano nella ricerca di senso e catarsi.

A rendere Social Distance unica nel suo genere non è soltanto la premessa, ma anche e soprattutto le strategie messe in atto per darvi forma. Il progetto è stato concepito e realizzato da remoto, gli autori non si sono mai riuniti, il regista ha diretto a distanza e anche la produzione si è svolta da remoto. Inoltre, il fatto che alcuni interpreti del cast fossero in isolamento insieme ad altri membri della famiglia ha costretto i produttori a coinvolgere nel progetto anche familiari o attori non professionisti. Per molte di queste storie era necessario avere attori che fossero in isolamento insieme ai protagonisti. Questo ostacolo ha ridotto considerevolmente le nostre opzioni, e dunque in alcuni casi assumere attori non professionisti si è rivelato essenziale, ha spiegato Weisman Graham.

Il cast di Social Distance su Netflix riunisce virtualmente alcuni dei protagonisti delle produzioni originali Netflix, come anche interpreti ricorrenti in molte delle più popolari serie tv degli ultimi anni. Il cast della serie antologica comprende, in ordine sparso, Danielle Brooks (Orange Is the New Black) con la madre LaRita Brooks e il fratello DJ Brooks; Marsha Stephanie Blake (When They See Us) con il figlio Rocco Luna; Misha Brooks; Isabella Ferreira (Love, Victor).

Oscar Nunez (The Office); Daphne Rubin-Vega (In the Heights) con il marito Tom Costanzo e il figlio Luca Costanzo; Guillermo Diaz (Scandal); Miguel Sandoval (Station 19); Camila Perez (Gotham); Olli Haaskivi (Manifest).

Mike Colter (Luke Cage); Okieriete Onaodowan (Hamilton); real-life spouses Heather Burns (Bored to Death) and Ajay Naidu (Office Space); Shakira Barrera (GLOW); Steven Weber (13 Reasons Why) con il figlio Jack Hohnen-Weber; Helena Howard (Don’t Look Deeper).

Asante Blackk (When They See Us) con il padre Ayize Ma’at; Lovie Simone (The Craft).

Max Jenkins (Dead to Me); Brian Jordan Alvarez (Will & Grace); Peter Vack (Love Life); Rana Roy (Life Sentence).

Peter Scanavino (Law & Order: SVU) con il figlio Leo Bai-Scanavino (Peter’s son); Ali Ahn (The Path); Tami Sagher (Orange Is the New Black); Barbara Rosenblat (Orange Is the New Black); Michael Mulheren (Rescue Me).

Becky Ann Baker (Girls) e il marito Dylan Baker (The Good Wife); Sunita Mani (GLOW); Raymond Anthony Thomas (The Hoop Life) e la moglie Marcia Debonis (Orange Is the New Black).

Kylie Liya Page (Friends From College); Lachlan Watson (Chilling Adventures of Sabrina); David Iacono (Grand Army); Will Meyers (The Village); Niles Fitch (This Is Us); Ava Demary (FBI).

Social Distance arriva su Netflix il 15 ottobre. Questo il trailer della serie antologica: