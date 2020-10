Billie Eilish insultata per il look trasandato, con una pioggia di commenti negativi e al limite della decenza dopo alcune foto comparse sul web. La popstar di My Future è stata immortalata senza il solito outfit e il solito trucco, in un momento in cui si teneva lontano dai riflettori e lontano dalle pose sui social. La foto è comparsa sui principali tabloid internazionali, compreso il Daily Mail, e l’arrivo degli haters non si è lasciato attendere nemmeno da parte degli account italiani.

Per questo l’artista losangelina si trova ora sotto la morsa del body shaming: gli hater notano la pancetta, le braccia carnose e le ciabatte, e soprattutto la canottiera e le bermuda che si presentano quasi come un’anomalia rispetto agli abiti che Billie Eilish è solita indossare nelle sue pose su Instagram. Per questi motivi, dunque per quegli scatti che catturano la popstar in un momento della sua quotidianità, gli haters si contendono il primato del commento più “memorabile”.

“Fa più schifo di Adele 10 anni fa” è tra i commenti più quotati, oltre a “Mi fa schifo al ca**o” e riferimenti all’autoerotismo che, con quelle foto, non trova una ragione. Un episodio curioso e stridente, se pensiamo che la stessa Billie Eilish aveva realizzato un corto contro il body shaming dal titolo Not My Responsibility nel mese di maggio.

Dagli haters internazionali, inoltre, arriva il commento: “Sembra una di quelle madri avvinazzate degli anni ’30”. Non mancano, per fortuna, i commenti a favore della popstar che viene difesa dagli attacchi, non senza punzecchiare le volgarità espresse da un certo pubblico maschile con riferimento all’ignoranza e all’invidia da parte del pubblico femminile.

Billie Eilish, insultata per il look trasandato, non ha ancora risposto ai commenti, ma conoscendo la sua indole ci si potrebbe aspettare una sua replica accesa sui social.

mi fate schifo porca troia. nel 2020 e ancora non ci arrivate al fatto che le persone non vanno giudicate per il loro aspetto fisico. perfavore educatevi. voi billie eilish non v'è la meritate. pic.twitter.com/OJulo3Y8xE — s o f i (@sofistainansia) October 14, 2020