Anna Tatangelo annuncia Fra Me E Te ed è subito hype. Un’attesa, quella creata dall’artista, iniziata sui social. Dopo l’uscita di Guapo in duetto con Geolier, infatti, Anna Tatangelo ha di nuovo azzerato i contenuti su Instagram per dedicarsi esclusivamente alla promozione del nuovo singolo.

“C’era una volta” è il primo post creato in una trilogia di contenuti. In seconda battuta Anna Tatangelo ha lanciato una serie di immagini iconiche nello stile di un libro di fiabe illustrato. Il riferimento a Cappuccetto Rosso è evidente, visto che nell’artwork di Fra Me E Te vediamo la popstar in compagnia di un lupo tenuto al guinzaglio, un abito rosso e un fucile puntato verso l’alto. Una versione pulp, se vogliamo, della fiaba trascritta per la prima volta da Charles Pernault e poi ripresa dai Fratelli Grimm.

Nel terzo e ultimo post Anna Tatangelo annuncia Fra Me E Te e aggiunge che sarà un duetto con Gemitaiz con la produzione, anche a questo giro, di Mixer T con la scrittura di Martina May. Ancora una volta la voce di Guapo esplora il mondo del rap, una scelta che è diventata quasi una costante da quella volta in cui ha duettato con Achille Lauro per la rivisitazione del classico Ragazza Di Periferia con la produzione di Boss Doms.

Anna Tatangelo ama sperimentare e rilanciarsi in una veste nuova. Di questo nuovo duetto non ci conosce ancora la destinazione, ma di sicuro farà parte del nuovo album di cui la stessa popstar aveva parlato in primavera, un disco ancora in cantiere ma prossimo alla chiusura.

Nell’attesa di svelare la data di uscita dell’album Anna Tatangelo annuncia Fra Me E Te in featuring con Gemitaiz: il brano uscirà su tutte le piattaforme e in radio venerdì 16 ottobre.