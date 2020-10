I concerti di Bruce Springsteen a San Siro hanno un doppio significato: un ricordo e un sogno. Per questo il Boss, intervistato dal Corriere Della Sera, svela quel momento in cui insieme alla E Street Band parte il brindisi con gli shottini al grido di “4 notti a San Siro!“. Lo vedremo nel docufilm che uscirà insieme al suo nuovo album Letter To You il 23 ottobre.

C’è un’ansia claustrofobica, per forza di cose, dal momento che non esiste alcuna certezza sulla stagione dei concerti del 2021, e nel 2020 abbiamo già visto lo slittamento a più riprese dei tour dei grandi artisti. Tuttavia, come ben si sa, ogni artista è soprattutto un sognatore e per questo Bruce Springsteen non nasconde il suo desidero di fare ritorno a San Siro. Corriere Della Sera riporta, infatti, che il tour promozionale di Letter To You sarebbe partito da Milano, se non ci fosse stata di mezzo la pandemia.

Durante l’intervista, concessa alla stampa italiana attraverso il prodigioso Zoom, Bruce Springsteen snocciola curiosità sul nuovo album Letter To You e, soprattutto, parla ancora una volta di Donald Trump, un argomento sempre più sentito dal mondo in vista dell’imminenza delle elezioni presidenziali del 3 novembre. “Trump perderà”, tuona il Boss, vedendo la fine del mandato del tycoon come “la fine di un incubo” grazie alla vittoria di Joe Biden.

All’Italia, inoltre, è legato un aneddoto del nuovo album: la chitarra acustica suonata in Letter To You è un dono di un fan italiano che lo raggiunge durante la stagione dei concerti di Broadway, un tour dal quale è stato tratto il disco Springsteen On Broadway dal quale è stato tratto un docufilm, esattamente come per Western Stars e come avverrà per Letter To You.

Pur nascondendo l’amarezza per l’interruzione degli spettacoli, i concerti di Bruce Springsteen a San Siro sono già nei pensieri del Boss.