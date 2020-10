A distanza di oltre quattro anni dalla sua uscita su dispositivi mobile, Pokémon GO continua ad essere sulla cresta dell’onda tanto su Android quanto sulla controparte iOS. L’applicazione in realtà aumentata dedicati ai mostri tascabili di casa Nintendo è stata fin da subito un successo, con milioni di download gratuiti in pochissimi giorni dal lancio, per poi mantenersi “sempreverde” grazie all’impegno dei ragazzi di Niantic. Il team di sviluppo ha infatti continuano a credere nel proprio progetto, rivoluzionandolo e aggiornandolo a colpi di update, modalità e nuove creature appartenenti alle varie generazioni.

Non solo, la community di Pokémon GO è spesso invitata a partecipare ad eventi speciali in-game, compresi quelli tematici. Tra questi, non manca uno tutto dedicato alla stagione autunnale, che ha portato con sé anche delle particolarissime uova, denominate Uova Insolite. E attive dalla serata di ieri, 12 ottobre 2020. Una volta schiuse, daranno vita a Pokémon di tipo Buio e Veleno, oppure Pokémon che evolvendosi acquisiscono le due tipologie. Tra i tanti, è ad esempio possibile ottenere degli esemplari di Spark, Larvitar, Scraggy, Trubbish e Vullaby. Come fare allora ad ottenere questi preziosi oggetti speciali?

Per fare vostre le Uova Insolite, dovrete affrontare e sconfiggere un leader del Team GO Rocket a scelta tra Sierra, Cliff e Arlo. A questo puto dovrete farle schiudere: posizionatele nell’incubatrice – assicuratevi comunque che sia vuota prima di affrontare lo scontro – e percorrete 12 Km. Per tutta la durata dell’evento autunnale, però, la distanza sarà più breve, e ridotta quindi a soli 3 Km. Non solo, da quanto comunicato dai vertici di Niantic, con l’evento sarà attivata anche l’ultima Ricerca Speciale del Team GO Rocket prevista per il 2020, che consentirà a tutti gli Allenatori virtuali su smartphone e tablet di sfidare ancora una volta il boss Giovanni.

L’evento di Pokémon GO con le Uova Insolite andrà a concludersi martedì 20 ottobre 2020. Per tutto il periodo, la mongolfiera del Team GO Rocket e i Pokémon di tipo Veleno e Buio appariranno con maggiore frequenza. Ne approfitterete?