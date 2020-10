Mancano davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12, visto che l’appuntamento con Apple è in programma oggi 13 settembre per il pubblico ansioso di conoscere le diverse varianti in programma con la mela morsicata. Dunque, è finito il tempo delle indiscrezioni sulle loro schede tecniche, come avvenuto poche ore anche sul nostro magazine, in quanto in serata conosceremo tutto anche sul prezzo e la loro data di uscita. Facciamo chiarezza, dunque, se come seguire l’evento previsto questo martedì.

Come seguire la presentazione degli iPhone 12 ed orario dell’evento

Dunque, partiamo dal presupposto che per seguire la presentazione dei nuovi iPhone 12 avete bisogno di avviare il video che trovate a fine articolo. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, Apple non condivide questo privilegio così soli possessori di dispositivi realizzati dal produttore americano. Dunque, per conoscere in diretta le specifiche dei nuovi dispositivi, non dovrete fare altro che sfruttare il box che vedete nel nostro articolo di oggi.

Detto questo, l’evento di oggi 13 ottobre è in programma alle 10 locali, vale a dire alle 19 in Italia. Fondamentale anche questa informazione per non perdersi la presentazione dei nuovi iPhone 12. Vi ricordo che se da un lato la diretta streaming non dovrebbe durare tantissimo, visto che Apple si limiterà a parlarci di melafonini dopo l’appuntamento di alcune settimane fa con altre tipologie di prodotto, dall’altro avremo ben quattro smartphone da conoscere.

Oltre alla versione base dell’iPhone 12, infatti, ne avremo una più economica e piccola (sotto i 6 pollici), considerando il fatto che si parla con insistenza del nuovo iPhone 12 mini. Allo stesso tempo, attenzione ai top di gamma, ovvero i nuovi iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Dunque, ricordate l’orario fissato alle 19 italiane ed il video qui di seguito per seguire al meglio la presentazione dei nuovi iPhone 12.