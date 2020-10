The Crown 4 debutta su Netflix il 15 novembre e parte sin da subito con l’introduzione delle new entry più attese, Emma Corrin nei panni di Diana Spencer e Gillian Anderson in quelli di Margaret Thatcher.

I due nuovi personaggi che entrano a far parte dello squisito ritratto della famiglia reale realizzato da Peter Morgan per Netflix si faranno notare già dal primo episodio di The Crown 4, confrontandosi sin da subito con Elisabetta II e le sue pretese di rispetto del protocollo. Una stagione che sarà dunque piena di personalità femminili in prima linea, che vanno ad aggiungersi a quelle della Principessa Margaret e della Principessa Anna, a loro volta spesso in conflitto con la Regina.

Ad anticipare alcuni dettagli sul primo episodio della nuova stagione, insieme al resto del cast, è stato soprattutto Tobias Menzies, interprete del Principe Filippo, che ha raccontato l’inizio di The Crown 4 come una sfida della Regina alle due donne che entrano nel suo raggio d’azione in modi diversi. Da un lato la giovanissima borghese Diana Spencer, diciannovenne futura sposa del primogenito Carlo, dall’altro la prima donna alla guida del governo inglese, Margaret Thatcher. E a sorpresa, a superare il primo test del confronto con Sua Maestà, è la giovane ed impreparata Lady D., mentre la premier conservatrice non parte col piede giusto nell’instaurare il suo rapporto con la Corona.

Peter (Morgan, showrunner della serie, nda) ha costruito questo episodio, chiamato ‘The Balmoral Test’, mostrando queste due donne molto diverse tra loro che vengono sottoposte a delle prove attraverso questo prisma di strane etichette e regole, leggermente illeggibili, di questa famiglia. Diana lo capisce e quindi passa a pieni voti, e questo è parte importante del motivo per cui quella relazione sarà sostenuta dalla famiglia nel corso del tempo. Considerando che per la Thatcher è qualcosa fuori dalla sua portata e non riesce a capire le regole sottese e non dette, questo prelude a quella sorta di ostilità che ne resto della serie lei mostrerà nei confronti di questa classe privilegiata di persone.

Come ha sottolineato la protagonista Olivia Colman, “ci sono molti momenti davvero divertenti tra la Thatcher e la regina nella nostra versione della storia“, perché se da un lato Elisabetta “era entusiasta di avere una donna” alla guida del governo, quello stesso entusiasmo “non è durato, perché si scopre che non sempre le donne vanno d’accordo tra loro“.

Anche il rapporto tra Diana e la famiglia reale andrà deteriorandosi negli anni, ma almeno agli inizi sembra affascinare non solo Carlo ma anche la Regina e il Principe Filippo. Quest’ultimo, in particolare, è solidale con la giovane perché ne comprende le difficoltà di entrare da outsider in un mondo fatto di regole perlopiù anacronistiche ed incomprensibili e resta affascinato, secondo Menzies, “dalla sua femminilità e bellezza“, quasi fosse “molto sedotto da lei“.



















La trama di The Crown 4 copre l’intero decennio degli anni ’80, dunque ci sarà modo di esplorare il matrimonio di Diana con Carlo ma anche l’intera era della Thatcher al potere. Saranno indubbiamente loro i personaggi chiave della nuova stagione in arrivo il 15 novembre.